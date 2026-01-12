Πακιστάν: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου έπειτα από γαμήλια δεξίωση – Νεκροί οι νεόνυμφοι και άλλα 6 άτομα

Μια ημέρα οικογενειακής χαρά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν μετατράπηκε σε τραγωδία τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε σπίτι όπου είχε προηγηθεί γαμήλια δεξίωση κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους και το νεόνυμφο ζευγάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ισλαμαμπάντ και κρατικούς αξιωματούχους, η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, ενώ οι καλεσμένοι που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τον γάμο κοιμούνταν στο σπίτι.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μερική κατάρρευση της κατοικίας και είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 νεκρούς και επτά τραυματίες.

🚨 BREAKING: Pakistani Intelligence Stages Deadly Blast at Islamabad Wedding to Fabricate Terrorism Narrative Sources report that ISI operatives, disguised in military uniforms, infiltrated the hotel venue under the guise of a security sweep, clearing out staff before detonating… pic.twitter.com/uyE0lA5zL5 — Open Source (@Open_Sourc3w) January 11, 2026



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:00 τοπική ώρα, με τη στέγη να καταρρέει, ενώ τμήματα των τοίχων εκτοξεύτηκαν, αφήνοντας σωρούς από τούβλα, μεγάλες πλάκες σκυροδέματος και έπιπλα σκορπισμένα στο πάτωμα.

Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε φορεία από διασώστες.

Bride and groom killed by gas explosion day after #Pakistan wedding A newly married couple were killed when a gas cylinder exploded at a house in Islamabad where they were sleeping after their wedding party, police have said … More :https://t.co/LDAwI4ACI2 pic.twitter.com/9rrwyMazn3 — International Agency for Journalism AIJES (@aijesinfo) January 12, 2026



Ο Χανίφ Μασίχ, πατέρας του γαμπρού, δήλωσε ότι ο γιος του είχε παντρευτεί την προηγούμενη ημέρα και πως το νεόνυμφο ζευγάρι, μαζί με συγγενείς και φίλους, κοιμόταν στο σπίτι τη στιγμή της έκρηξης.

⚠️ Important Exclusive picture shows the couple died in the gas explosion in Islamabad, Pakistan — They married yesterday and today was their marriage reception https://t.co/kQmQMoN2BK pic.twitter.com/tM7YKNg2lm — Open News© (@OpenNewNews) January 11, 2026



Όπως ανέφερε, όλοι είχαν πάει για ύπνο γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής και ξύπνησαν μέσα στην καταστροφή. Εκτός από τον γιο του και τη νύφη, έχασαν επίσης τη ζωή τους η σύζυγός του και η κουνιάδα του.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διερευνά τις συνθήκες της έκρηξης.

Bride and groom among 8 killed in gas cylinder blast at wedding in Pakistan’s capital https://t.co/I6vYjOkRn7 pic.twitter.com/i9NiEppcBn — New York Post (@nypost) January 11, 2026



Ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σκύλοι ανίχνευσης και προηγμένη τεχνολογία για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εγκλωβισμένοι είχαν εντοπιστεί και απεγκλωβιστεί.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή στο κέντρο της πόλης. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Αρχές ειδοποιήθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής και ότι η έρευνα συνεχίζεται, προσθέτοντας πως ζημιές υπέστησαν και γειτονικά σπίτια.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του. Παράλληλα, έδωσε εντολή στις υγειονομικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι τραυματίες θα λάβουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και διέταξε τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας.

Πολλά νοικοκυριά στο Πακιστάν βασίζονται σε φιάλες υγραερίου λόγω της χαμηλής πίεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου, και τέτοιες φιάλες έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με θανατηφόρα ατυχήματα που προκαλούνται από διαρροές.

Με πληροφορίες από: Associated Press, BBC