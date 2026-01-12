Ελβετία: 34 από τα 40 θύματα παγιδεύτηκαν όταν η ανακαινισμένη σκάλα «διαλύθηκε» – Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Κραν-Μοντανά

Μια τραγωδία χωρίς προηγούμενο αποκαλύπτεται γύρω από τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ χιονοδρομικού κέντρου της Ελβετίας την Πρωτοχρονιά, καθώς οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων παγιδεύτηκε σε μια ανακαινισμένη σκάλα που κατέρρευσε την ώρα της διαφυγής τους.

Η πλειονότητα των 40 θυμάτων της πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ της Ελβετίας σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο, μέσω της ανακαινισμένης σκάλας που «διαλύθηκε», όπως προέκυψε σήμερα και αναφέρει η Daily Mail.

Τα νέα φρικιαστικά στοιχεία για την πυρκαγιά στο υπόγειο του μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν-Μοντανά, δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, καθώς ο ιδιοκτήτης του, ο 49χρονος Ζακ Μορέτι, ετοιμαζόταν να παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Βρίσκεται υπό κράτηση και αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία από αμέλεια, μαζί με τη σύζυγό του και συνιδιοκτήτρια, την 40χρονη Τζέσικα Μορέτι.

Η σκάλα του θανάτου

Οι ερευνητές έχουν πλέον διαπιστώσει ότι 34 από όσους πέθαναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου έχασαν τη ζωή τους στο στενό κλιμακοστάσιο, το οποίο είχε στενέψει κατά τα δύο τρίτα από τον ιδιοκτήτη.

Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας που έβαλαν φωτιά στην αφρώδη ηχομονωτική επένδυση της οροφής.

«Αυτό αντιστοιχεί στο 85% των νεκρών», δήλωσε μία πηγή της έρευνας.

«Παγιδεύτηκαν στη μικροσκοπική σκάλα καθώς όλοι πάλευαν να βγουν, αλλά δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Πολλοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο υπόγειο όταν το κλιμακοστάσιο διαλύθηκε. Είχε μειωθεί σημαντικά σε μέγεθος από τους ιδιοκτήτες».

Ελβετοί αστυνομικοί εντόπισαν πολλά πτώματα στο κάτω μέρος της σκάλας, αφού τα ξύλινα σκαλοπάτια και τα κιγκλιδώματα κατέρρευσαν. Δεν άντεξαν την πίεση του πλήθους που προσπαθούσε να διαφύγει, αποκολλήθηκαν από τον τοίχο και έπεσαν στο υπόγειο.

Στο «μικροσκόπιο» η ανακαίνιση

Ο Ζακ Μορέτι έχει παραδεχθεί ότι μείωσε το πλάτος της σκάλας από τρία μέτρα σε μόλις ένα μέτρο. Πραγματοποίησε ο ίδιος τις ανακαινίσεις όταν ανέλαβε τη διαχείριση του Le Constellation το 2015 και δεν είναι γνωστό αν είχε άδεια πολεοδομίας.

Σύμφωνα με πολλές πηγές της έρευνας που μίλησαν σε μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία και την Ιταλία, η τροποποίηση «έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταστροφή».

Όταν ανακρίθηκε από τους εισαγγελείς την Παρασκευή, ο Ζακ Μορέτι δεν αναφέρθηκε στην ανακαίνιση της σκάλας, αλλά παραδέχθηκε ότι μια «πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο» ήταν κλειδωμένη από μέσα όταν ξέσπασε η φωτιά.

Είπε ότι την έσπασε όταν έφτασε στο σημείο και βρήκε πίσω της θύματα που πέθαιναν από ασφυξία.

Ο 49χρονος ιδιοκτήτης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη και, μαζί με τη σύζυγό του, αρνείται οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη. Πρόκειται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον των εισαγγελέων στο Σιόν, όπου οι δικαστές θα αποφασίσουν αν θα παραταθεί η κράτησή του.

Και οι δύο Μορέτι είπαν ότι νοίκιασαν για πρώτη φορά το Le Constellation το 2015, όταν το «ανακαίνισαν από το Α έως το Ω», συμπεριλαμβανομένων «του δαπέδου, των επίπλων και του ίδιου του μπαρ», καθώς και την αντικατάσταση του ηχομονωτικού υλικού στην οροφή.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία πραγματοποίησε δύο ή τρεις ελέγχους πυρασφάλειας σε δέκα χρόνια λειτουργίας, χωρίς ποτέ να απαιτήσει ανακαινίσεις ή τροποποιήσεις του χώρου», δήλωσε ο Μορέτι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης ούτε καν πυροσβεστήρες.

Όταν ρωτήθηκε αν το προσωπικό είχε εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια, απάντησε: «Όχι».

Νεκρή η «θετή κόρη» τους

Όλα αυτά έρχονται αφού το ζευγάρι περιέγραψε ότι μια σερβιτόρα, την οποία θεωρούσαν «θετή κόρη» τους, ασφυκτιούσε «μέσα σε έναν σωρό από σώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Δίνοντας την πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα αφήγησή τους, ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι είπαν ότι τα τελευταία λεπτά της Κιάν Πανίν ενσάρκωσαν όλο τον τρόμο της βραδιάς.

Η Κιάν είχε ενθαρρυνθεί από τη Μορέτι να «δώσει ατμόσφαιρα» στο Le Constellation, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Αυτό περιλάμβανε το να βάζουν οι σερβιτόρες βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας, πριν μερικές σηκωθούν στους ώμους των σερβιτόρων στο υπόγειο του μπαρ.

Μετά τη φονική πυρκαγιά, ο Μορέτι έσπασε τελικά την πόρτα προς το υπόγειο από έξω και βρήκε την Κιάν να πεθαίνει, περιτριγυρισμένη από «έναν σωρό από σώματα». Την Παρασκευή, είπε στην εισαγγελία του Βαλέ ότι μόνο μετά τη φωτιά αντιλήφθηκε πως η «πόρτα του προσωπικού» ήταν «κλειδωμένη από μέσα και με σύρτη».

Περιγράφοντας πώς βρήκε την Κυάν να πεθαίνει, ο Μορέτι είπε: «Βγήκα στο αίθριο [πίσω από το μπαρ]. Όλα τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί. Προσπάθησα να μπω μέσα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπήρχε υπερβολικά πολύς καπνός».

Είπε ότι ήταν «κλειστή και κλειδωμένη από μέσα με σύρτη, ενώ συνήθως δεν ήταν. Τη σπάσαμε – υποχώρησε τελικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όταν άνοιξε η πόρτα, αρκετοί άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα, αναίσθητοι. Η θετή μου κόρη Κιάν ήταν μία από αυτούς. Τους βγάλαμε όλους έξω και τους βάλαμε σε θέση ανάνηψης».

Η Κιάν, Γαλλίδα υπήκοος όπως και οι Μορέτι, πέθανε μέσα στην επόμενη ώρα.

Ο κ. Μορέτι δήλωσε ότι εκείνος και ο σύντροφος της Κιάν «προσπαθήσαμε να την επαναφέρουμε για περισσότερο από μία ώρα στον δρόμο κοντά στο μπαρ, μέχρι που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας είπαν ότι ήταν πολύ αργά».

Η έρευνα για την πυρκαγιά συνεχίζεται.