Μαρινάκης: Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων – Περιμένουμε τα ονόματα των αγροτών που θα συμμετέχουν στις 2 συναντήσεις

Διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες η κυβέρνηση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο οι συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, παρουσία του Πρωθυπουργού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση με αφορμή τοποθετήσεις αγροτοσυνδικαλιστών που διαμηνύουν ότι δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή τους για την εκπροσώπηση στα ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η πρώτη είναι με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα είναι είναι δύο συναντήσεις και η επιθυμία είναι να γίνουν αύριο. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Ακόμη, έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για λόγους ασφαλείας επίσης και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι όπου δεν θα βγαίνει άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, ώστε αύριο, πιθανότατα γύρω στη 1 το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Στον «αέρα» η συνάντηση

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχε προτείνει εξ αρχής να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου δύο επιτροπές: Μία που θα απαρτίζεται από 25 αγρότες, και άλλη μία, 10 ατόμων, που θα περιλαμβάνονται κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να παρουσιάσουν στον Πρωθυπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους, αλλά και τα επιμέρους αιτήματά τους.

Ωστόσο, αργά το απόγευμα της Κυριακής (11/01), κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για δύο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, η πρώτη στις 13:00 και η δεύτερη στις 15:00-15:30. Όπως ανέφεραν, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, «δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη». Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, από το βράδυ της Κυριακής, που έγινε γνωστή η συγκεκριμένη εξέλιξη, άρχισαν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θα είναι σε αυτές τις δύο συναντήσεις, καθώς υποστήριζαν πως στην πράξη το αίτημά τους δεν έγινε αποδεκτό. Μάλιστα, εκπρόσωποι των αγροτοσυνδικαλιστών τόνιζαν σε δηλώσεις τους από το πρωί της Δευτέρας, πως σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η πρότασή τους για τη σύνθεση των επιτροπών, ενδέχεται να μην πάνε στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Οι αγρότες θεωρούν την πρόταση «20+20» της κυβέρνησης προσχηματική, καθώς εκτιμούν ότι έτσι «κλείνουν το μάτι» σε μπλόκα που είχαν διαχωρίσει τη θέση τους από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και ορισμένοι Κρητικοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής κάνουν λόγο για προσπάθεια «διχοτόμησης» των αγροτών προκειμένου να εμφανιστούν ως «σκληροί» και «αδιάλλακτοι» όσοι απαιτήσουν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που θα θέσουν ή δεν δεχτούν όσα πει ο Πρωθυπουργός σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, αναφερόμενος στη στάση των αγροτών, σχολίασε ότι «θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά». «Αν θέλαμε να τους διασπάσουμε, δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις. Θα λέγαμε μία συνάντηση, θα την αρνούνταν και οι δύο πλευρές και θα μπορούσαμε να τους κατηγορούμε ότι δεν έρχονται», τόνισε, καλώντας τους αγροτοσυνδικαλιστές να το σκεφτούν ξανά και να μην έχουμε όλοι, θα πω εγώ, μία στάση που να ξεπερνά κάποια όρια».