Μαρινάκης: Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων – Περιμένουμε τα ονόματα των αγροτών που θα συμμετέχουν στις 2 συναντήσεις

Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

Διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες η κυβέρνηση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο οι συναντήσεις  που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, παρουσία του Πρωθυπουργού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση με αφορμή τοποθετήσεις αγροτοσυνδικαλιστών που διαμηνύουν ότι δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή τους για την εκπροσώπηση στα ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η πρώτη είναι με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα είναι είναι δύο συναντήσεις και η επιθυμία είναι να γίνουν αύριο. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Ακόμη, έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για λόγους ασφαλείας επίσης και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση  και όχι ένα πανηγύρι όπου δεν θα βγαίνει άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, ώστε αύριο, πιθανότατα γύρω στη 1 το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη»  πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

 

Στον «αέρα» η συνάντηση

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχε προτείνει εξ αρχής να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου δύο επιτροπές: Μία που θα απαρτίζεται από 25 αγρότες, και άλλη μία, 10 ατόμων, που θα περιλαμβάνονται κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να παρουσιάσουν στον Πρωθυπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους, αλλά και τα επιμέρους αιτήματά τους.

Ωστόσο, αργά το απόγευμα της Κυριακής (11/01), κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για δύο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, η πρώτη στις 13:00 και η δεύτερη στις 15:00-15:30. Όπως ανέφεραν, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, «δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη». Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, από το βράδυ της Κυριακής, που έγινε γνωστή η συγκεκριμένη εξέλιξη, άρχισαν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θα είναι σε αυτές τις δύο συναντήσεις, καθώς υποστήριζαν πως στην πράξη το αίτημά τους δεν έγινε αποδεκτό. Μάλιστα, εκπρόσωποι των αγροτοσυνδικαλιστών τόνιζαν σε δηλώσεις τους από το πρωί της Δευτέρας, πως σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η πρότασή τους  για τη σύνθεση των επιτροπών, ενδέχεται να μην πάνε στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Οι αγρότες θεωρούν την πρόταση «20+20» της κυβέρνησης προσχηματική, καθώς εκτιμούν ότι έτσι «κλείνουν το μάτι» σε μπλόκα που είχαν διαχωρίσει τη θέση τους από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και ορισμένοι Κρητικοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής κάνουν λόγο για προσπάθεια «διχοτόμησης» των αγροτών προκειμένου να εμφανιστούν ως «σκληροί» και «αδιάλλακτοι» όσοι απαιτήσουν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που θα θέσουν ή δεν δεχτούν όσα πει ο Πρωθυπουργός σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, αναφερόμενος στη στάση των αγροτών, σχολίασε ότι «θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά».  «Αν θέλαμε να τους διασπάσουμε, δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις. Θα λέγαμε μία συνάντηση, θα την αρνούνταν και οι δύο πλευρές και θα μπορούσαμε να τους κατηγορούμε ότι δεν έρχονται», τόνισε, καλώντας τους αγροτοσυνδικαλιστές να το σκεφτούν ξανά και να μην έχουμε όλοι, θα πω εγώ, μία στάση που να ξεπερνά κάποια όρια».

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Οδηγίες για ασφαλή χρήση φαρμάκου για την επιληψία σε νεογνά- Κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών

Νεογνικός γενωμικός έλεγχος για σπάνιες παθήσεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Συνολικά 120 νέες μόνιμες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη της ΝΑ Ευρώπης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:46 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Χατζηδάκης για αγρότες: Η στάση τους θυμίζει παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά

«Θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά» είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνηση...
10:10 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Το βίντεο για μίζες φέρνει πολιτικό «σεισμό» στην Κύπρο

Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύω...
22:08 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δ. Μακεδονίας: Οι επόμενες εκλογές είναι ιστορική μάχη – Να ηττηθεί η αλαζονεία και η διαφθορά της ΝΔ

«Οι επόμενες εκλογές είναι μία μάχη ιστορική για την παράταξη που εμπέδωσε τη Δημοκρατία στην ...
21:30 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

«Καρφιά» Γεωργιάδη: Ας μην δεχόμαστε κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, εμείς που δίνουμε μάχη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το παρών στην κοπή της πίτας της οργάνωσης της ΝΔ Βρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι