Αγρότες: Στον «αέρα» η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή μας για την εκπροσώπηση, δεν πάμε για διάλογο»

Υπαρκτό είναι πλέον το σενάριο για «ρήξη» μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης με τον κίνδυνο ναυαγίου των αυριανών συναντήσεων να είναι ορατός. Ο αριθμός, η προέλευση και η σύνθεση των εκπροσώπων της αντιπροσωπείας αποτελεί το «αγκάθι» και εκείνο που θα κρίνει αν τελικά θα γίνουν τα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και μπορεί η κυβέρνηση να αποδέχτηκε «καλή τη πίστει», όπως τόνιζε χαρακτηριστικά, «να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με δύο επιτροπές», ωστόσο καθόρισε τον αριθμό σε 20+20 άτομα και όχι 25 +10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Συγκεκριμένα η Πανελλαδική Επιτροπή πρότεινε να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου δύο επιτροπές: η μία να είναι εκπρόσωποι των αγροτών και η δεύτερη εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων προκειμένου να τεθούν με περισσότερες λεπτομέρειες τα προβλήματα των επιμέρους κλάδων.

Οι αγρότες θεώρησαν την πρόταση «20+20» της κυβέρνησης προσχηματική, καθώς θεωρούν ότι έτσι «κλείνουν το μάτι» σε μπλόκα που είχαν διαχωρίσει τη θέση τους από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και ορισμένοι Κρητικοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής κάνουν λόγο για προσπάθεια «διχοτόμησης» των αγροτών προκειμένου να εμφανιστούν ως «σκληροί» και «αδιάλλακτοι» όσοι απαιτήσουν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που θα θέσουν ή δεν δεχτούν όσα πει ο Πρωθυπουργός σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους.

Προς το παρόν τηρούν στάση αναμονής για να δουν τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και να διαπιστώσουν αν θα γίνει δεκτό το αίτημά τους για τον αριθμό και τη σύνθεση των Επιτροπών. Αλλιώς με δηλώσεις τους «μοιράζουν» τελεσίγραφα ότι δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Ανεστίδης: «Μας εμπαίζει η κυβέρνηση – Να πούμε ένα ηχηρό «όχι» και να μείνουμε στους δρόμους»

Ο Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά τόνισε χαρακτηριστικά:

«Βλέπω ότι η κυβέρνηση μας εμπαίζει. Θέλει να μας χωρίσει, να μας διχοτομήσει και λέει ότι έχουμε κόκκινη κάρτα όσον αφορά στις απαιτήσεις μας. Τζάμπα ράψαμε τα κοστούμια για να πάμε να εμφανιστούμε και να βγάλουμε φωτογραφίες. Για μένα όχι δεν πρέπει να πάμε στον διάλογο. Με την ανακοίνωση για τις Επιτροπές, η κυβέρνηση πάει να μας διχοτομήσει. Πρέπει να πούμε ένα ηχηρό «όχι» και να μείνουμε στους δρόμους».

Ιωαννίδης: «Υπαρκτό το σενάριο ρήξης»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, Εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, ο οποίος είπε: «Εννοείται πως είναι υπαρκτό το σενάριο για ρήξη στη συνάντηση. Η κυβέρνηση δημιουργεί συνεχόμενα απέναντι στους αγρότες επικοινωνιακές φούσκες που στο τέλος σπάνε. Ενώ μας ζήτησε αντιπροσωπευτική αντιπροσωπεία και στείλαμε την πρότασή μας, ωστόσο θεώρησε σωστό να μιλήσει με διαφορετικούς όρους και εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω».

Αλειφτήρας: «Περιμένουμε την απάντηση του Μαξίμου, ήταν σαφέστατη η πρόταση που στείλαμε»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας από το μπλόκο της Λάρισας μιλώντας με τη σειρά του στον ANT1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» υποστήριξε:

«Η δεύτερη επιτροπή που προτείνει η κυβέρνηση είναι μπλόκα που δεν συμμετέχουν στην Πανελλαδική και κάποιους Κρητικούς Περιμένουμε την απάντηση του Μαξίμου αν δέχεται τις δύο επιτροπές που προτείναμε εμείς. Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μας, θα συνεδριάσουμε τα μπλόκα και μπορεί να αποφασίσουμε να μην πάμε και να αλλάξουν τα δεδομένα σε σχέση με όσα ειπώθηκαν την Κυριακή το απόγευμα. Την 20μελή Επιτροπή από τα αποσχισθέντα μπλόκα ας την δει όποτε θέλει αλλά εμείς θέλουμε αυτό που προτείνουμε εμείς. Είναι θέμα της κυβέρνησης, ήταν σαφέστατο αυτό που είχαμε στείλει».

Ρίζος Μαρούδας: «Δεν θα πάμε εάν δεν γίνουν δεκτά τα μέλη μας»

Ο Ρίζος Μαρούδας είπε για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Action24 ότι «δεν θα πάμε εάν δεν γίνουν δεκτά τα μέλη μας».

«Εμείς θα καθορίσουμε τη στάση μας αλλά η γενική θέση μας είναι ότι δεν θα πάμε υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση ας κάνει επιτελούς μια επιλογή και ας ξεκαθαρίσει το τοπίο τις επόμενες ώρες» τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας.

Καλογιάννης: «Δεν έχει κλειδώσει η συνάντηση»

Μιλώντας την Κυριακή στην ΕΡΤ, ο κ. Παναγιώτης Καλογιάννης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο μπλόκο της Νίκαιας, ανέφερε πως «νομίζω πως έχουμε ένα θέμα όσον αφορά στη συνάντηση. Εμείς, πριν από 3-4 ημέρες είχαμε ενημερώσει ότι ζητάμε να προσέλθουν στον διάλογο 25+10 άτομα και αποφασίσαμε ποιοι θα πάνε. Σήμερα μας λένε για δύο επιτροπές 20 ατόμων η κάθε μία. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρος πως δεν έχει “κλειδώσει” η συνάντηση και ευελπιστούμε αύριο το πρωί η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει».

Παπαδάκης: «Αν δεν δεχτεί τους όρους μας για τη σύνθεση η κυβέρνηση, έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα πάει κανείς»

Ο Κώστας Παπαδάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Θήβας, είπε επίσης ότι «αν δεν δεχτεί τους όρους μας για τη σύνθεση, έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα πάει κανείς». Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι κινούνται στην ίδια γραμμή, με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.