Θεσσαλονίκη: Σκηνοθέτησαν τροχαίο για να καλύψουν τον θάνατο της Έμμας – Στο φως νέα στοιχεία

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 21χρονη Έμμα, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2022. Μετά την καταδίκη του οδηγού σε κάθειρξη 16,5 ετών, στο εδώλιο κάθεται η 23χρονη, σήμερα, συνοδηγός, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη. Η οικογένεια του θύματος έχει στραφεί νομικά εναντίον της και σε αστικό βαθμό, καταθέτοντας αγωγή για συνέργεια σε επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε τον θάνατο.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με τη μήνυση της οικογένειας του θύματος που αποκαλύπτει η Realnews, ο οδηγός και η συνοδηγός σκηνοθέτησαν ένα άλλο τροχαίο, επιχειρώντας να συγκαλύψουν αυτό στο οποίο έχασε τη ζωή της η κοπέλα! Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2022, στη 01:15 μετά τα μεσάνυχτα, επί της οδού Εγνατίας.

Η Έμμα διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που κινείτο με 104 χιλιόμετρα την ώρα. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν τύπου dragster, ήταν δηλαδή ένα αυτοκίνητο στο οποίο είχαν γίνει τεχνικές επεμβάσεις και παρουσίαζε αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που είχε θέσει ο κατασκευαστής, έχοντας υποστεί μετατροπές προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμή του.

Ερημική περιοχή

«Μετά την παράσυρση της θυγατέρας μας, οι δυο τους μετέβησαν σε ερημική περιοχή του Σέιχ Σου και, αφού ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό τους με τρόπο ώστε να φαίνεται ότι αυτό είχε υποστεί ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο, αφαίρεσαν τις πινακίδες του για να μην μπορούν να εντοπιστούν από τον αριθμό κυκλοφορίας του. Στη συγκεκριμένη ενέργεια προέβησαν είτε από κοινού είτε μόνος του ο οδηγός του αυτοκινήτου, σε κάθε περίπτωση όμως, είτε η ίδια συμμετείχε ενεργά είτε η πράξη υπέπεσε άμεσα στην αντίληψή της, είναι δεδομένο ότι γνώριζε ότι μετά τη σκηνοθετημένη ακινητοποίηση του αυτοκινήτου στην ερημική περιοχή ακολούθησε μεθοδευμένα και σκόπιμα η αφαίρεση των πινακίδων, ούτως ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν η ίδια και ο οδηγός του οχήματος», σημειώνεται στη μήνυση.

Μετά την εγκατάλειψη του οχήματος και τη σκηνοθεσία ενός άλλου ατυχήματος, οδηγός και συνοδηγός μετέβησαν σε ξενοδοχείο στο Ωραιόκαστρο όπου διανυκτέρευσαν. Την επόμενη ημέρα ο άνδρας μετέφερε τη φίλη του στο σπίτι της, όπου παρέμεινε όλη την ημέρα, «χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια αναφορικά με την αποκάλυψη όσων είχαν συμβεί και ενώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνονταν διαρκείς εκκλήσεις για τον εντοπισμό των υπαιτίων και αναφορές στην επιστάμενη προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν τους υπαίτιους του βίαιου συμβάντος που είχε ως συνέπεια τον (θανάσιμο όπως αποδείχθηκε) τραυματισμό του παιδιού μας», αναφέρεται στη μήνυση. Τη μεθεπόμενη ημέρα η συνοδηγός μετέβη κανονικά στην καφετέρια που εργάζεται. Εκεί εντοπίστηκε από τις Αρχές και συνελήφθη. Να σημειωθεί ότι η 23χρονη ταυτοποιήθηκε από ένα γυναικείο ζευγάρι γυαλιά ηλίου που βρισκόταν στο ντουλαπάκι του οχήματος.

Ευθύνη συνοδηγών

«Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ότι ασκήθηκε δίωξη στη συνοδηγό, γιατί πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο ο οδηγός που έχει ευθύνη του οχήματος, αλλά και ο συνοδηγός, ο οποίος με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα», δηλώνει στην «R» ο δικηγόρος της οικογένειας της Έμμας, Νίκος Ρουσόπουλος.

Σύμφωνα με τη νομολογία, πλέον ποινικές ευθύνες σε τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα μπορούν να αποδοθούν και στους συνοδηγούς. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της Νέας Κίου τον Οκτώβριο του 2024, όπου έχασε τη ζωή της μια 34χρονη. Ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το όχημα του θύματος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών, ωστόσο ποινή 15 ετών επιβλήθηκε και στον συνοδηγό για συνέργεια.

Ο Οθων Παπαδόπουλος, επίσης δικηγόρος της οικογένειας της Έμμας, σχολιάζει στην «R» τη μετατροπή της νομολογίας και πώς αυτή οδηγεί στο εδώλιο τη συνοδηγό: «Η μετατροπή που υπήρξε στη νομολογία σχετικά με την ευθύνη των συνοδηγών σε αυτοκίνητα που γίνεται επικίνδυνη οδήγηση είναι μεταγενέστερη της αξιολόγησης της υπόθεσης της Έμμας και είναι εξαιρετικά πιθανό η συγκεκριμένη υπόθεση και η ιστορία αυτής της νεαρής κοπέλας να έπαιξαν ρόλο και στη στάση των δικαστηρίων απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα προβούμε σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος για τη δικαίωση της μνήμης της Έμμας και του πόνου που βιώνουν οι γονείς και η οικογένειά της».

