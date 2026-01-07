Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο η συνοδηγός του οχήματος που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

Ήταν Νοέμβριος του 2022, τότε που όλη η Ελλάδα θρήνησε για τον θάνατο ενός 21χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από όχημα στην περιοχή της Καμάρας. Η Έμμα Καρυωτάκη, έγινε φωτεινό αστέρι στον ουρανό, όχι μόνο για το χαμόγελό της, που εντυπώθηκε στο μυαλό όλων, αλλά και γιατί η επιθυμία που είχε εκφράσει στους δικούς της να δωρίσουν τα όργανά της, αν ποτέ συμβεί κάτι κακό, έγινε πράξη. Κι έτσι, το πανέμορφο κορίτσι, που σπούδαζε Κτηνιατρική στο ΑΠΘ και δεν πρόλαβε να κυνηγήσει τα όνειρά της, έδωσε ζωή και ελπίδα σε ανθρώπους που ολοένα και την έχαναν.

Σήμερα (7/1), η υπόθεση της Έμμας αναβιώνει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με νέα διάσταση. Στο φονικό όχημα, που ήταν πειραγμένο, την παρέσυρε και την εγκατέλειψε να ψυχορραγεί πριν τρία χρόνια, στις 22 Νοεμβρίου για να καταλήξει στις 27 του ίδιου μήνα στο νοσοκομείο, επέβαιναν δύο άτομα. Ο 30χρονος, σήμερα, οδηγός και μία 23χρονη στη θέση του συνοδηγού. Η τελευταία είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας και είχε καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη το 2023 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης 16,5 ετών στον 30χρονο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια, δείχνοντάς του τον δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές, σύμφωνα με τη voria.gr.

Από την πρώτη στιγμή, οι γονείς της Έμμας αντέδρασαν στην απαλλαγή της 23χρονης, η οποία δεν βρισκόταν στο τιμόνι του οχήματος, που με μεγάλη ταχύτητα εκσφενδόνισε και σκότωσε την Έμμα, όμως, όπως έχουν πει από την πρώτη στιγμή, εγκατέλειψε εν γνώση της το σημείο όπου ήταν αιμόφυρτη η 21χρονη και έφυγε με τον οδηγό, διανυχτερεύοντας μαζί του σε ξενοδοχείο, ενώ δεν ειδοποίησε τις αρχές για βοήθεια.

Με τη μητέρα της όλα αυτά τα χρόνια να δηλώνει ότι για να δικαιωθεί το παιδί της θα φτάσει την υπόθεση στα άκρα, κατέθεσαν μήνυση σε βάρος της για υπόθαλψη εγκληματία και οι δικαστικές αρχές την παρέπεμψαν σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, που είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

Τι είχε πει ως μάρτυρας στο δικαστήριο η 23χρονη

Στην έντονα συναισθηματική φορτισμένη διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η συνοδηγός περιέγραψε εκείνο το βράδυ και έδωσε τη δική της εκδοχή για τους λόγους που παρέμεινε με τον 30χρονο μετά το σοκαριστικό συμβάν εκείνη τη νύχτα.

Είχε πει ότι γνώριζε τον κατηγορούμενο για μικρό διάστημα και εκείνο το βράδυ ο ίδιος προσφέρθηκε να την πάει με το αυτοκίνητό του στα Λαδάδικα, όπου είχε κανονίσει να βγει με τις φίλες της.

«Δεν γνώριζα ότι δεν είχε δίπλωμα. Οδηγούσε μια χαρά, ούτε έτρεχε ούτε πήγαινε σιγά. Το αυτοκίνητο φαινόταν σαν πειραγμένο, από τον θόρυβο το καταλάβαινες», είχε καταθέσει.

«Εγώ μιλούσα με μηνύματα με μια φίλη μου και δεν κοιτούσα γενικά. Στο φανάρι πριν την Καμάρα έκανε ένα πολύ απότομο φρενάρισμα και κατάλαβα ότι το πίσω μέρος του οχήματος έφυγε δεξιά και μετά αριστερά. Είδα έναν άνθρωπο στο παρμπρίζ, ακριβώς σε μένα μπροστά. Ήταν σαν σκιά, απλά χτύπησε και έφυγε. Εγώ δεν ένιωσα να τη χτυπήσαμε και δεύτερη φορά, κατάλαβα μόνο τους κάδους. Δεν έχω καμία εικόνα με την κίνησή της πιο πριν. Απλά την είδα πάνω μου», πρόσθεσε.

«Όταν φύγαμε άρχισα να παθαίνω κρίση πανικού, σταμάτησε λίγο και μου κρατούσε το χέρι. Εγώ ήθελα πραγματικά να πάω στην κοπέλα αλλά όταν είσαι με έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις τι μπορεί να κάνει. Ήταν και αυτός ταραγμένος. Έτρεχε παραπάνω από πριν ή έτσι μου φαινόταν εμένα από το σοκ. Πήγαμε στο Σέιχ Σου και σταματήσαμε έναν άνθρωπο που μας πήγε στο Ωραιόκαστρο. Ο κατηγορούμενος μου είπε πως θα κάνει αυτό που πρέπει. Την επόμενη μέρα δεν ήθελα καθόλου να βγω από το σπίτι γιατί είδα ότι η κοπέλα είναι πολύ βαριά ενώ ο αυτός μου είπε πως είναι καλά. Φοβήθηκα, για αυτό δεν έφυγα από το ξενοδοχείο», ανέφερε.

Ερωτώμενη γιατί δεν αντέδρασε όταν ο 30χρονος εγκατέλειψε την άτυχη Έμμα στο οδόστρωμα, υποστήριξε ότι φοβήθηκε «τι μπορεί να μου κάνει».

«Όταν έκανα την κίνηση να βγω με έπιασε από το χέρι και με έβαλε μέσα. Εκείνη την ώρα φοβάσαι τι μπορεί να γίνει με αυτόν. Δεν τον ήξερα, μου έκανε μια εξυπηρέτηση», είχε πει τότε.