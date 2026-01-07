Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε καταβάλλονται – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Σύνοψη από το

  • Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ. Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα.
  • Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Για τους μισθωτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ. Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026. Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημέρα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, θα καταβάλει τις συντάξεις και ο ΟΓΑ. Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα προχωρήσει επίσης σε πληρωμές την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα), θα καταβληθούν επίσης την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς, θα πληρωθούν την ίδια ημέρα.

Πληρωμές στις 29 Ιανουαρίου 2026

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

  • Το Δημόσιο θα προχωρήσει στην καταβολή των συντάξεων την ίδια ημερομηνία, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
  • Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα πληρωθούν επίσης την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
  • Το ΝΑΤ και το ΚΕΑΝ θα πραγματοποιήσουν πληρωμές την ίδια ημέρα.
    Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΤ θα προχωρήσει σε πληρωμές την ίδια ημερομηνία.
  • Τα ταμεία ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
  • Η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει την καταβολή των συντάξεων την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την ίδια ημέρα.

Τέλος, οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα πληρωθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άσκηση ενδυνάμωσης στο σπίτι που κάθε γυναίκα άνω των 40 πρέπει να κάνει – Καθυστερεί τη γήρανση

24χρονος που «έτρωγε μέχρι θανάτου» έχασε 116 κιλά χωρίς ενέσεις – Η απλή άσκηση που όπως ισχυρίζεται άλλαξε τη ζωή του

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το νέο έτος και ποιους θα αφορά

Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων – «Λουκέτο» από σήμερα στις λαϊκές αγορές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:46 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το νέο έτος και ποιους θα αφορά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα πίστωση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας)...
07:25 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων – Τι θα ανακοινωθεί, «λουκέτο» από σήμερα και στις λαϊκές αγορές

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες. Γράφει...
09:15 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεοφάνια 2026: Τι ισχύει σήμερα για τις αμοιβές των εργαζομένων – Ποια είναι επόμενη υποχρεωτική αργία

Σήμερα είναι η γιορτή των Θεοφανίων και θεωρείται υποχρεωτική αργία από τον νόμο για τους εργα...
08:17 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Φορολογικό διαζύγιο 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις και τι πρέπει να γνωρίζετε

Εντός του Ιανουαρίου, ακόμη και τη Δευτέρα,12 του μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ειδ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι