Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων – Τι θα ανακοινωθεί, «λουκέτο» από σήμερα και στις λαϊκές αγορές

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες αναμένοντας της κυβερνητικές εξαγγελίες προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα.

Αναλυτικότερα τα 4 βασικά μέτρα που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι τα εξής:

Αγροτικό ρεύμα

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν δύο σενάρια για το αγροτικό ρεύμα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια χαμηλή τιμή κοντά στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα από 9,2 λεπτά που είναι σήμερα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πολύ πιθανόν έως το τέλος του χρόνου. Δεν αποκλείεται όμως η χαμηλή τιμή να «κλειδώσει» και για περισσότερο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για κλιμακωτή χρέωση, ανάλογα με το προφίλ του αγρότη, δηλαδή εάν λαμβάνει επιδοτήσεις, εάν συμμετέχει σε συνεταιρισμούς, κ.λπ.

Αγροτικό πετρέλαιο

Στο αγροτικό πετρέλαιο τα πράγματα είναι πιο απλά. Οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν στα πρατήρια καυσίμων αγροτικό πετρέλαιο χωρίς να πληρώσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Ειδικότερα, οι αγρότες θα έχουν στη διάθεσή τους μια ειδική πλατφόρμα στα κινητά τους τηλέφωνα μέσα από την οποία θα μπορούν να πιστοποιούν κάθε φορά ότι είναι οι δικαιούχοι και θα καταγράφονται οι ποσότητες του πετρελαίου που θα προμηθεύονται.

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

Οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ θα είναι στο 100% της ζημιάς, από 80% που είναι σήμερα.

Ενίσχυση σε βαμβάκι και σκληρό σιτάρι

Θα υπάρξει αναδιανομή κοινοτικών πόρων ύψους 160 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς που επλήγησαν τα εισοδήματά τους λόγω έκτακτων συνθηκών, όπως για παράδειγμα σε όσους καλλιεργούν βαμβάκι και σιτάρι.

«Λουκέτο» στις λαϊκές αγορές

Την ίδια στιγμή «λουκέτο» μπαίνει από σήμερα στις περισσότερες λαϊκές της χώρες με πωλητές και παραγωγούς να αντιδρούν στην πρόθεση της κυβέρνησης να τους υποχρεώσει να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Αποστολής ενώ έντονες είναι οι αντιδράσεις και για την τεκμαρτή φορολόγηση.

Σημειώνεται ότι έως και σήμερα τα δελτία αποστολής είναι χειρόγραφα και για τους πωλητές και για τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές. Σημειώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών θα έχουν συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκο και κατά πάσα πιθανότητα και με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα.