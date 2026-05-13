Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση δεν δείχνει την κατάλληλη πυγμή βυθίζοντας τα τουρκικά σκάφη που προβαίνουν σε προκλήσεις»

«Ενώ συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα ώστε να παρέμβει στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, οι οποίες συνεργάζονται με τους Τούρκους σε εξοπλιστικά συστήματα και συμπαραγωγές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ταυτόχρονα δεν δείχνει την κατάλληλη πυγμή, βυθίζοντας τα τουρκικά σκάφη, που προβαίνουν σε αυτές τις προκλήσεις. Η εθνική πολιτική δεν ασκείται δι’ ασυρμάτου. Ασκείται σοβαρά, από μια σοβαρή κυβέρνηση και η ΝΔ δεν είναι σοβαρή», επισημαίνει.

«Η κυβέρνηση να σταματήσει να στέλνει όπλα στην Ουκρανία και να πράξει τα δέοντα απέναντι στον ανθέλληνα Ζελένσκι»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου σκάφους στη Λευκάδα, δήλωσε ότι περιμένει «από την κυβέρνηση να σταματήσει να στέλνει όπλα στην Ουκρανία και το κυριότερο να πράξει τα δέοντα απέναντι στον ανθέλληνα Ζελένσκι, για το drone-δολοφόνο, που θα μπορούσε να κάνει παρανάλωμα του πυρός όλο το Ιόνιο».

«Δεν γίνεται τα παιδιά μας να πηδούν από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά και όλοι να σφυρίζουν αδιάφορα»

«Στο ζήτημα της αυτοκτονίας των παιδιών μας υπάρχει αίτιο. Αυτό αφορά τα άρρωστα πρότυπα που τους προσφέρονται, αξίες που δεν υπάρχουν, εκχυδαϊσμός, υλιστική ευδαιμονία, λεφτά, σαμπάνιες, ταξίδια, οικογένειες που αποξενώνονται, δίχως αξίες, δίχως Θεό, δίχως όραμα και κυρίως η φτώχεια και η πείνα» τονίζει ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας,

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί, ενώ η Ελλάδα έχει μόνον 11 νοσοκομεία παιδοψυχιατρικής σε όλη τη χώρα και η κάλυψη στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού είναι αστεία, μόλις πέντε κλίνες. Δεν γίνεται τα παιδιά μας να πηδούν από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά και όλοι να σφυρίζουν αδιάφορα, από την κοινωνία, την πολιτεία, όλοι μας».

«Οι Έλληνες πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα»

Στα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον Ben Hall, Europe Editor, των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe», αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Τι δεν μας είπε ακριβώς ο πρωθυπουργός για το ρεύμα: Όταν γίνει στάθμιση στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών είμαστε πάνω από τον μέσο όρο, είμαστε δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα στην τιμή του ρεύματος. Η Ελλάδα πληρώνει το ακριβότερο LNG στην ΕΕ και ταυτόχρονα στέλνει το λιγνίτη από την δυτική Μακεδονία στα Σκόπια, για να αγοράζουμε ρεύμα από τους Σκοπιανούς και να πληρώνουμε πανάκριβα εμείς οι Έλληνες» είπε χαρακτηριστικά

«Επιτέλους να επιβληθεί ευταξία και ευνομία στα πανεπιστήμια»

«Επιτέλους πρέπει να επιβληθεί ευταξία και ευνομία στα πανεπιστήμια», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή τα τελευταία επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «αυτό που χρειάζεται πρώτα απ’ όλα, είναι μια συγκεκριμένη απόφαση από όλα τα κόμματα: Να συμφωνήσουμε όλοι, επιτέλους, να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις, που είναι το άντρο της ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι το πρώτο βήμα», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε: «Αλήθεια, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία, κατά πού βρίσκεται;».

«Εκλογές για να φύγει η κυβέρνηση»

Το αίτημά του για τη διεξαγωγή εκλογών επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέρει σε δήλωσή του: «Το θέμα δεν είναι πότε θα γίνουν εκλογές. Το θέμα είναι να γίνουν εκλογές, να φύγει αυτή η εγκληματική κυβέρνηση, η οποία δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη χώρα, ώστε να μην εκβιάζει ο πρωθυπουργός τους βουλευτές του με τις πρόωρες εκλογές».