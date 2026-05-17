Εύβοια: Λήξη συναγερμού για 3 περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Πυροσβεστική Βράδυ
Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής (17/5) η περιπέτεια τριών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους, στην περιοχή «Κόκκινο Χωράφι» στους πρόποδες της Δίρφυς, στην Εύβοια.

Τα τρία άτομα έχασαν τον προσανατολισμό τους την ώρα που περπατούσαν στο χωριό Στρόπωνες, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία, όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει, αφού οι τρεις περιπατητές κατάφεραν να δώσουν στίγμα.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, κι έτσι η περιπέτειά τους είχε αίσιο τέλος.

 

 

