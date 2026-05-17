Μάριος Ηλιόπουλος: Αποθεώθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ με επικό σύνθημα – «Εεέ, οοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από δω»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Πηγή: Intime
Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της ΑΕΚ, όταν πήρε τον λόγο στη φιέστα της Ένωσης για το 14ο. Ο μεγαλομέτοχος της ομάδας μίλησε μπροστά στον κόσμο της ΑΕΚ, ευχαρίστησε τον Δημήτρη Μελισσανίδη και έστειλε μήνυμα για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Οι φίλοι της Ένωσης υποδέχθηκαν με έντονο ενθουσιασμό τον Μάριο Ηλιόπουλο. Οι οργανωμένοι οπαδοί ξεκίνησαν το σύνθημα και στη συνέχεια το γήπεδο ακολούθησε: «Εεέ, οοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από δω».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε τον λόγο, υποσχέθηκε νέους τίτλους και τόνισε ότι η ΑΕΚ θέλει να παραμείνει πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παράλληλα, ανέφερε ότι «το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα», στέλνοντας μήνυμα για τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου:

«Για καλό και για καλό δέστε ξανά τις ζώνες. Έχω την τιμή και το προνόμιο να είμαι πρόεδρος στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη που μου έδωσε την ΑΕΚ».

«Θέλουμε μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα σηκωθεί και αυτό και άλλα πολλά πρωταθλήματα στην πορεία. Πριν από 35 χρόνια με κυνηγούσαν τα καρτέλ στην ακτοπλοΐα και σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Όποιος σκάβει τον λάκκο πέφτει μέσα».

«Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών. Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα. Αυτό που έγινε φέτος είναι μεγάλο μάθημα στην έπαρση και στην αλαζονεία.

Αυτό που έγινε φέτος θα εμπνέει τις νέες γενιές».

