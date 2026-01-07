Η κίνηση επιστρέφει μετά τις γιορτές: Προβλήματα σε Κηφισίας και Κηφισό – Δείτε βίντεο

Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα από σήμερα και για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής μετά και τον γυρισμό των τελευταίων εκδρομέων των Θεοφανίων.

Και μπορεί να μην επικρατεί η εικόνα μποτιλιαρίσματος, καθώς ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, όμως, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση σε σύγκριση με εκείνη την περίοδο των εορτών.

Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον κόμβο της Κηφισίας με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων αλλά και στη Μιχαλακοπούλου.

Αυξημένη ροή καταγράφεται και στην άνοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Λένορμαν.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν και όσοι κινούνται στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών.

Δείτε βίντεο: