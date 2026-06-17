Τρεις τραυματίες σε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Αργυρούπολη – Με μαχαίρι ένας εκ των συλληφθέντων

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (15/6) στην πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, ενός 16χρονου Έλληνα με αμυχές από μαχαίρι, ενός 17χρονου Έλληνα και ενός 16χρονου ρωσικής καταγωγής. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βρίσκοντας ένα μαχαίρι στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων.

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Οι δύο ανήλικοι ξυλοκοπήθηκαν άγρια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια συμπλοκή μεταξύ εννέα ανηλίκων με τραυματίες σημειώθηκε στην πλατεία Ηρώων της Αργυρούπολης. Το περιστατικό βίας έλαβε χώρα αργά το βράδυ.
  • Τρεις εκ των εμπλεκομένων τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταξύ των οποίων ένας 16χρονος Έλληνας που φέρει αμυχές από μαχαίρι στο κεφάλι.
  • Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε μαχαίρι. Οι έρευνες για τα αίτια της συμπλοκής συνεχίζονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με τραυματίες συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (15/6) στην Αργυρούπολη.

Το νέο περιστατικό βίας, με πρωταγωνιστές ανήλικους, έλαβε χώρα στις 11 το βράδυ, στην πλατεία Ηρώων, όπου εννέα άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Τρεις εκ των εμπλεκομένων τραυματίστηκαν ελαφρά. Πρόκειται για έναν 16χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρει αμυχές από μαχαίρι στο κεφάλι, έναν 17χρονο Έλληνα και έναν 16χρονο ρωσικής καταγωγής.

Οι αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο, προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις για την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Μάλιστα, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε και ένα μαχαίρι με το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό των τριών ανηλίκων.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της συμπλοκής.

 

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