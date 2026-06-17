Τρεις τραυματίες σε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Αργυρούπολη – Με μαχαίρι ένας εκ των συλληφθέντων

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Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με τραυματίες συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (15/6) στην Αργυρούπολη.

Το νέο περιστατικό βίας, με πρωταγωνιστές ανήλικους, έλαβε χώρα στις 11 το βράδυ, στην πλατεία Ηρώων, όπου εννέα άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Τρεις εκ των εμπλεκομένων τραυματίστηκαν ελαφρά. Πρόκειται για έναν 16χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρει αμυχές από μαχαίρι στο κεφάλι, έναν 17χρονο Έλληνα και έναν 16χρονο ρωσικής καταγωγής.

Οι αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο, προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις για την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Μάλιστα, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε και ένα μαχαίρι με το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό των τριών ανηλίκων.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της συμπλοκής.