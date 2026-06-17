Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (17/6) – Πού θα δείτε Πορτογαλία-Κονγκό και Αγγλία-Κροατία

Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/06/2026):
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Κονγκό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Κροατία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου