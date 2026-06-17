Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (17/6) – Πού θα δείτε Πορτογαλία-Κονγκό και Αγγλία-Κροατία

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, όπως Πορτογαλία-Κονγκό και Αγγλία-Κροατία. Επιπλέον, ξεχωρίζουν μεταδόσεις από το ATP 500 σε Χάλε και Λονδίνο, καθώς και αγώνες μπάσκετ της ACB Liga Endesa.