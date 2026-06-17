Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (17/6) – Πού θα δείτε Πορτογαλία-Κονγκό και Αγγλία-Κροατία

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, όπως Πορτογαλία-Κονγκό και Αγγλία-Κροατία. Επιπλέον, ξεχωρίζουν μεταδόσεις από το ATP 500 σε Χάλε και Λονδίνο, καθώς και αγώνες μπάσκετ της ACB Liga Endesa.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τους αγώνες Πορτογαλία – Κονγκό στις 20:00 και Αγγλία – Κροατία στις 23:00 για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
  • Στο πρόγραμμα της COSMOTE SPORT περιλαμβάνονται επίσης αγώνες ATP 500 από Χάλε και Λονδίνο, καθώς και το Μπαρτσελόνα – Τενερίφη για την ACB Liga Endesa.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/06/2026):

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Κονγκό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Κροατία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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