Μουντιάλ 2026: Ο Λιονέλ Μέσι έπιασε στην πρώτη θέση των σκόρερ τον Μίροσλαβ Κλόζε – Το μυθικό χατ-τρικ, δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ-τρικ στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία και οδήγησε την «αλμπισελέστε» στη νίκη με 3-0.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 16 γκολ στη διοργάνωση και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Ο Μέσι έδωσε στην Αργεντινή ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση και πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επίδοση στην καριέρα του.

Οι πρεμιέρες στα Παγκόσμια Κύπελλα συχνά κρύβουν δυσκολίες, όμως ο Λιονέλ Μέσι έβαλε την υπογραφή του στον αγώνα με την Αλγερία. Με τα τρία γκολ που σημείωσε, ο αρχηγός της Αργεντινής μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το ιστορικό αποτύπωμά του στον θεσμό.

Ο Μέσι έγινε, επίσης, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε έκτο Μουντιάλ. Πλέον, ο Αργεντινός αστέρας έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Αναλυτικά οι κορυφαίοι σκόρερ των Μουντιάλ: