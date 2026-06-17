Μουντιάλ 2026: Ο Λιονέλ Μέσι έπιασε στην πρώτη θέση των σκόρερ τον Μίροσλαβ Κλόζε – Το μυθικό χατ-τρικ, δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ-τρικ στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία, οδηγώντας την «αλμπισελέστε» σε νίκη 3-0. Με αυτό το επίτευγμα, έφτασε τα 16 γκολ στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ, ενώ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε έκτο Μουντιάλ.

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Αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι, Αργεντινή-Αλγερία, Μουντιάλ 2026
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ-τρικ στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία, οδηγώντας την «αλμπισελέστε» στη νίκη με 3-0.
  • Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 16 γκολ στη διοργάνωση και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
  • Ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε έκτο Μουντιάλ και πλέον έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ-τρικ στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία και οδήγησε την «αλμπισελέστε» στη νίκη με 3-0.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 16 γκολ στη διοργάνωση και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Ο Μέσι έδωσε στην Αργεντινή ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση και πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επίδοση στην καριέρα του.

Οι πρεμιέρες στα Παγκόσμια Κύπελλα συχνά κρύβουν δυσκολίες, όμως ο Λιονέλ Μέσι έβαλε την υπογραφή του στον αγώνα με την Αλγερία. Με τα τρία γκολ που σημείωσε, ο αρχηγός της Αργεντινής μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το ιστορικό αποτύπωμά του στον θεσμό.

Ο Μέσι έγινε, επίσης, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε έκτο Μουντιάλ. Πλέον, ο Αργεντινός αστέρας έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Αναλυτικά οι κορυφαίοι σκόρερ των Μουντιάλ:

  1. Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ
  2. Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 16 γκολ
  3. Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ
  4. Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία) – 14 γκολ
  5. Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 14 γκολ
  6. Ζυστ Φοντέν (Γαλλία) – 13 γκολ
  7. Πελέ (Βραζιλία) – 12 γκολ
  8. Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία) – 11 γκολ
  9. Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία) – 11 γκολ
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