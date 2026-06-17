Μουντιάλ 2026: Ο Λιονέλ Μέσι έπιασε στην πρώτη θέση των σκόρερ τον Μίροσλαβ Κλόζε – Το μυθικό χατ-τρικ, δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ-τρικ στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία και οδήγησε την «αλμπισελέστε» στη νίκη με 3-0.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 16 γκολ στη διοργάνωση και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Ο Μέσι έδωσε στην Αργεντινή ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση και πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επίδοση στην καριέρα του.
Οι πρεμιέρες στα Παγκόσμια Κύπελλα συχνά κρύβουν δυσκολίες, όμως ο Λιονέλ Μέσι έβαλε την υπογραφή του στον αγώνα με την Αλγερία. Με τα τρία γκολ που σημείωσε, ο αρχηγός της Αργεντινής μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το ιστορικό αποτύπωμά του στον θεσμό.
Ο Μέσι έγινε, επίσης, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε έκτο Μουντιάλ. Πλέον, ο Αργεντινός αστέρας έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
Αναλυτικά οι κορυφαίοι σκόρερ των Μουντιάλ:
- Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ
- Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 16 γκολ
- Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ
- Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία) – 14 γκολ
- Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 14 γκολ
- Ζυστ Φοντέν (Γαλλία) – 13 γκολ
- Πελέ (Βραζιλία) – 12 γκολ
- Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία) – 11 γκολ
- Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία) – 11 γκολ