MasterChef: Η κόκκινη μπριγάδα πέρασε στους ημιτελικούς – Αποχώρησε σύσσωμη η μπλε ομάδα

Η κόκκινη μπριγάδα πέρασε στους ημιτελικούς του MasterChef 10, μετά τη νίκη της στη «μητέρα των μαχών», ενώ η μπλε μπριγάδα αποχώρησε σύσσωμη από τον διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα κρίθηκε με σκορ 6-2 υπέρ των «κόκκινων», στο επεισόδιο της Τρίτης (16/6), με τους Wassan, Ανδρέα, Μιχάλη, Πέτρο και Νικόλα να ολοκληρώνουν την πορεία τους.

Η τελευταία ημέρα της δοκιμασίας ξεκίνησε με Τεστ Δημιουργικότητας. Οι κριτές δοκίμασαν τα πιάτα του Πάνου και του Μιχάλη και στη συνέχεια ανακοίνωσαν την απόφασή τους. «Έχουμε να πούμε πολλά θετικά σχόλια και για τα δύο πιάτα σε αυτή την πρώτη δοκιμασία της ημέρας, οπότε μπράβο, Μιχάλη, μπράβο, Πάνο. Έχουμε όμως να πούμε και δύο “αλλά”. Ένα για τον Πάνο κι ένα για τον Μιχάλη», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Πάνος παρουσίασε μια παραλλαγή της χωριάτικης σαλάτας. Οι κριτές έκριναν ότι το πιάτο είχε σωστή εκτέλεση, αλλά δεν είχε κάτι το αξιοσημείωτο και δεν ανήκε στις δημιουργίες που χαρακτηρίζουν τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας.

Ο Μιχάλης αρχικά αναθάρρησε μετά την κριτική για το πιάτο του Πάνου, όμως στη συνέχεια ο Σωτήρης Κοντιζάς εντόπισε σοβαρή αστοχία στο δικό του πιάτο. «Το πιάτο σου είχε ένα τεχνικό λάθος. Μία αστοχία. Αστοχία στο ψήσιμο του αρνιού», είπε ο κριτής και πρόσθεσε: «Δύο κομμάτια, διαφορετικό ψήσιμο στο καθένα. Το ένα οριακά ψημένο. Το άλλο δεν ήταν σωστά ψημένο. Ήταν πίσω. Πολύ πίσω».

Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε την απόφαση των κριτών. «Κι αυτός είναι ο λόγος που ο πόντος πηγαίνει στον Πάνο και στην κόκκινη μπριγάδα», είπε, με τα μέλη της μπλε ομάδας να αντιλαμβάνονται ότι η πορεία τους στο MasterChef 10 ολοκληρώθηκε.

Ο Μιχάλης εμφανίστηκε απογοητευμένος, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε το μαγειρικό του ταξίδι όσο και για τους συμπαίκτες του. «Και το ότι τελειώνει το ταξίδι με στενοχωρεί και το ότι τελειώνει με αυτόν τον τρόπο. Στενοχωρήθηκα και για τα παιδιά, που τους πήρα πάνω μου. Εντάξει, ήθελα να συνεχίσω, να πάω παρακάτω. Δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι. Κάποιος χάνει. Κάποιος κερδίζει», τόνισε.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο επεισόδιο, το πιάτο του Μιχάλη θα μπορούσε να είναι το καλύτερό του στον διαγωνισμό, αν δεν υπήρχε η αστοχία στο ψήσιμο. Η αποχώρηση της μπλε μπριγάδας προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με τον Ανδρέα και άλλους διαγωνιζόμενους να ξεσπούν σε κλάματα. «Χαρούμενοι είμαστε, αλλά συγκινηθήκαμε κιόλας λόγω του ότι αποχωριζόμαστε πέντε φίλους», είπε ο Τάσος.

Οι κριτές αποχαιρέτησαν τη Wassan, τον Ανδρέα, τον Μιχάλη, τον Πέτρο και τον Νικόλα και τους ευχαρίστησαν για τη συμμετοχή τους. «Αφήσατε τη ζωή σας έξω, ήρθατε εδώ, ζήσαμε αυτή την εμπειρία παρέα», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Η Wassan εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη και ανέφερε ότι βασικός στόχος της ήταν να αφηγηθεί την προσωπική της ιστορία και να εμπνεύσει ανθρώπους που ένιωσαν περιορισμένοι από κανόνες και στερεότυπα. Η ίδια δεν έκρυψε ότι θα επέστρεφε με χαρά σε μια πιθανή σεζόν επαναφοράς παικτών, ενώ χαρακτήρισε το MasterChef ως την καλύτερη εμπειρία της ζωής της.

Παρά τη συγκίνηση, οι παίκτες της μπλε ομάδας διατήρησαν και το χιούμορ τους, καθώς αυτοχαρακτηρίστηκαν «η ομάδα των ρεκόρ», κλείνοντας έτσι την παρουσία τους στον διαγωνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της «μητέρας των μαχών», ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε την πρόκριση της κόκκινης μπριγάδας. «Κόκκινη μπριγάδα, Πάνο, Χρήστο, Τάσο, Γιώργο και Φίλιπ, συγχαρητήρια. Είστε εσείς που περνάτε στους ημιτελικούς του MasterChef 10».

Οι πέντε παίκτες της κόκκινης μπριγάδας συνεχίζουν πλέον στη διεκδίκηση του τίτλου και του χρηματικού επάθλου των 100.000 ευρώ. Οι κόκκινες ποδιές, που μέχρι τώρα τους ένωναν, παύουν να υπάρχουν, καθώς ο διαγωνισμός γίνεται ατομικός και όλοι οι παίκτες είναι πλέον αντίπαλοι μεταξύ τους.

Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο

Στο επόμενο επεισόδιο, οι Πάνος, Γιώργος, Τάσος, Χρήστος και Φίλιπ θα διεκδικήσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό του 10ου επετειακού MasterChef. «Από σήμερα κιόλας θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ», αναφέρει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο trailer.

Ο Πάνος δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει το ένα από τα δύο «χρυσά» εισιτήρια. «Θέλω πάρα πολύ να κερδίσω το γρήγορο εισιτήριο», λέει στις κάμερες.