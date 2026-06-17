Ιράκ – Νορβηγία 1-4: Με το… δεξί οι «Βίκινγκ» στο Μουντιάλ 2026 με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ – Δείτε τα γκολ

Η Νορβηγία νίκησε με 4-1 το Ιράκ στην πρεμιέρα της στο Group I του Μουντιάλ 2026, με τον Χάαλαντ να σημειώνει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και να δίνει τις βασικές λύσεις στην ομάδα του.

Οι Νορβηγοί δεν είχαν σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως εκμεταλλεύτηκαν τις κρίσιμες φάσεις και πήραν τη νίκη με το ίδιο σκορ με το οποίο η Γαλλία είχε επικρατήσει νωρίτερα της Σενεγάλης στον ίδιο όμιλο.

Το παιχνίδι άργησε να αποκτήσει ρυθμό, καθώς οι δύο ομάδες έδωσαν βάρος στη μάχη του κέντρου στο πρώτο ημίωρο. Η Νορβηγία, όμως, άνοιξε το σκορ στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της. Στο 29’, ο Βόλφε γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Χάαλαντ σκόραρε με προβολή για το 1-0.

Το Ιράκ απάντησε στο 39’, όταν ο Αλ Αμαρί έκανε τη σέντρα και ο Χουσεΐν ισοφάρισε σε 1-1 με δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή.

Η ισοφάριση δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο Χάαλαντ πίεσε τον Χασάν, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 στο 43’.

Οι Ιρακινοί προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και δημιούργησαν σημαντική ευκαιρία στις καθυστερήσεις. Ο Χαμαντί βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Άγιερ τον πίεσε και η Νορβηγία κράτησε το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Νορβηγία είχε το σκορ υπέρ της, αλλά δεν επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της. Το Ιράκ παρέμεινε οργανωμένο πίσω από την μπάλα και κράτησε το παιχνίδι ανοιχτό για μεγάλο διάστημα. Η λύση για τους Νορβηγούς ήρθε στο 77’, όταν ο Όστιγκαρντ πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και έκανε το 3-1.

Ο Χάαλαντ έχασε την ευκαιρία να πετύχει χατ τρικ στο 83’, όταν βρέθηκε απέναντι στον Χασάν, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Νορβηγία διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο 90+7’, με τον Θόρστβεντ να βρίσκει δίχτυα μέσα από την περιοχή.

Η Νορβηγία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως η συνολική εικόνα της άφησε περιθώρια βελτίωσης. Το τελικό σκορ έδωσε καθαρό προβάδισμα στους Νορβηγούς, αλλά η εξέλιξη του αγώνα έδειξε ότι το Ιράκ είχε ανταγωνιστική παρουσία για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

ΙΡΑΚ: Χασάν, Αλί, Ταχσίν, Χσέμ, Ντόσκι, Γιασίμ, Μπαγιές, Ισμαέλ, Αλ Αμαρί, Αλ Χαμαντί, Χουσεΐν.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Νίλαντ, Βόλφε, Ρίερσον, Άγιερ, Λισάκερ-Χέγκεμ, Μπέργκε, Όρσνες, Όντεγκαρντ, Νούσα, Σόρλοθ, Χάαλαντ.