Μουντιάλ 2026: Τα γκολ του Χάαλαντ προκάλεσαν μικρές σεισμικές δονήσεις στη Νορβηγία – ΦΩΤΟ

Τα δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στη νίκη της Νορβηγίας επί του Ιράκ στο Μουντιάλ 2026 προκάλεσαν μικρές σεισμικές δονήσεις στο Μπέργκεν, καθώς οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων καταγράφηκαν από τον σεισμολογικό σταθμό του Norsar

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Αθλητισμός

Μουντιάλ 2026, Χάαλαντ, γκολ,
πηγή: AP Photo/Martin Meissner
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ για τη Νορβηγία στο Μουντιάλ 2026 προκάλεσαν τέτοιο ενθουσιασμό στους φιλάθλους στο Μπέργκεν, ώστε καταγράφηκαν ακόμη και μικρές σεισμικές δονήσεις.
  • Το νορβηγικό ινστιτούτο σεισμολογίας Norsar επιβεβαίωσε ότι ο σεισμολογικός σταθμός του Μπέργκεν κατέγραψε «σαφή σήματα» από τον αγώνα, με τις πιο έντονες κορυφώσεις να συμπίπτουν με τα γκολ του Χάαλαντ.
  • Η καταγραφή τέτοιων δονήσεων δεν είναι ασυνήθιστη σε μεγάλα δημόσια γεγονότα, καθώς οι συντονισμένες κινήσεις πλήθους μπορούν να δημιουργήσουν μετρήσιμες δονήσεις, όπως συνέβη και σε συναυλίες του Ed Sheeran το 2024.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος ηγήθηκε της επίθεσης της Νορβηγίας στη νίκη με 4-1 επί του Ιράκ στο Μουντιάλ 2026 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6), προκάλεσε τέτοιο ενθουσιασμό στους φιλάθλους στο Μπέργκεν (νοτιοδυτική Νορβηγία), ώστε καταγράφηκαν ακόμη και μικρές σεισμικές δονήσεις.

«Ο σεισμολογικός σταθμός του Μπέργκεν κατέγραψε σαφή σήματα που προήλθαν απ’ τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Νορβηγία και το Ιράκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Norsar, το νορβηγικό ινστιτούτο σεισμολογίας.

Η σέντρα της αναμέτρησης έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Όσλο, όμως σε ολόκληρη τη χώρα οργανώθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις φιλάθλων, καθώς η Νορβηγία επέστρεφε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια απουσίας. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, στο 29ο και στο 43ο λεπτό.

«Οι πιο έντονες κορυφώσεις στα καταγεγραμμένα σήματα συνέπεσαν με τα γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, τα οποία προκάλεσαν εκρηκτικούς πανηγυρισμούς από τους Νορβηγούς φιλάθλους», διευκρίνισε το ινστιτούτο.

Μουντιάλ 2026: Τα γκολ του Χάαλαντ προκάλεσαν μικρές σεισμικές δονήσεις στη Νορβηγία

Σύμφωνα με το Norsar, όταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων αντιδρά ταυτόχρονα σε σημαντικές αθλητικές στιγμές, οι συντονισμένες κινήσεις τους μπορούν να δημιουργήσουν δονήσεις στο έδαφος, οι οποίες καταγράφονται από ιδιαίτερα ευαίσθητους σεισμογράφους.

Η καταγραφή τέτοιων κορυφώσεων δεν είναι ασυνήθιστη σε μεγάλα δημόσια γεγονότα.

Το καλοκαίρι του 2024, οι σεισμολογικοί σταθμοί είχαν επίσης καταγράψει αντίστοιχα σήματα κατά τη διάρκεια των συναυλιών του Ed Sheeran στο στάδιο Ullevaal Stadion, όπου δεκάδες χιλιάδες θεατές δημιούργησαν μετρήσιμες δονήσεις στο έδαφος, υπενθύμισε το νορβηγικό ινστιτούτο.

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