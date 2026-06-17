Κρήτη: Καρέ καρέ η στιγμή που 14χρονος πέφτει με πατίνι και χτυπάει σοβαρά – Τι λέει ο πατέρας του

Δύο σοβαρά τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια σημειώθηκαν τις προηγούμενες στην Κρήτη, με δύο ανηλίκους να νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα.

Το πρώτο έγινε την περασμένη Κυριακή, όταν 14χρονος, που δεν φορούσε κράνος, έπεσε από το πατίνι του με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το MEGA, φαίνεται η στιγμή που ο 14χρονος πέφτει με το πατίνι του σε λακούβα και χτυπάει με δύναμη στο οδόστρωμα.

«Πάμε καλύτερα. Είμαστε ακόμα στη ΜΕΘ, αλλά είμαστε καλύτερα. Περιμένουμε να ξυπνήσει το παιδί, να είναι καλύτερα για να μπορούν να το ξυπνήσουν. Πήγαινε απ’ το σπίτι μας στη γιαγιά του να φάει. Οι δρόμοι είναι διαλυμένοι, δεν δίνει κανείς σημασία. Το παιδί προχωρούσε, έπεσε σε έναν λάκκο, του γύρισε το πατίνι. Στο κρανίο έχει ένα κάταγμα. Στον κρόταφο και αυτό ένα κάταγμα. Δύο κατάγματα έχει. Είμαστε εμείς μέρα – νύχτα στη ΜΕΘ απ’ έξω και περιμένουμε το καλύτερο. Να βρω το παιδί μου στο ασθενοφόρο και να το τρέχουν να το διασωληνώσουν; Δύσκολα είναι τα πράγματα. Όταν έχεις το παιδί σου διασωληνωμένο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα» ανέφερε ο πατέρας του ανηλίκου.

Το παιδί, όπως λένε οι οικείοι του, έπεσε μέσα σε λακούβα σε χωριό στις Δαφνές Ηρακλείου. Οι γιατροί ξεκίνησαν τη διαδικασία αφύπνισης και το παιδί ανταποκρίθηκε και ξύπνησε.

«Με το που ακουμπάει ο μπροστινός τροχός στη λακούβα, σηκώνει το πατίνι στον αέρα. Και το πατίνι, είναι δικό μου, δηλαδή πραγματικά είναι δικό μου το πατίνι. Ήθελε να πάει να φάει το παιδί. Ήταν μία απόσταση ένα χιλιόμετρο γιατί δεν μπορούσαμε να το πάμε, εγώ έλειπα. Έχω φοβηθεί με τα πατίνια, απλά το πατίνι είναι 25 χιλιόμετρα. Ένα ποδήλατο μπορεί να πάει 25 χιλιόμετρα» πρόσθεσε ο πατέρας του 14χρονου.

Ο πατέρας καλεί τους αρμόδιους να φτιάξουν τους δρόμους: «Είναι πολύ σοβαρό παιδί. Δεν έχει τρέλα. Δεν του αρέσει ο κίνδυνος γενικά. Είναι ένα παιδί το οποίο προσέχει. Δεν θέλει να χτυπήσει, γιατί παίζει μπάλα, είναι αθλητής και έχει κολλήσει με την μπάλα. Το πατίνι δεν ξέρω ούτε καν που είναι και ούτε με ενδιαφέρει. Έχω να πάω στη δουλειά μου απ’ την Κυριακή. Είμαι έξω από την ΜΕΘ μόνιμα. Να πάνε να φτιάξουν ό,τι πρέπει να φτιάξουνε. Αυτά που πληρώνει ο κόσμος για να φτιάξουν. Δεν κάνουνε τίποτα. Ο δήμος Ηρακλείου έχει παραλύσει, έχει διαλυθεί».

Στη ΜΕΘ και 16χρονος

Στο Ρέθυμνο, 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι έχασε τον έλεγχο και έπεσε από γέφυρα. Η πτώση ήταν τόσο σοβαρή που ο 16χρονος τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματός του. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε ΜΕΘ.