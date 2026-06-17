Axios: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι διαμεσολαβητές συζητούν το ενδεχόμενο η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης (MOU) να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, Τετάρτη, αντί της προγραμματισμένης τελετής της Παρασκευής στην Ελβετία, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios.

Πρόκειται για έναν διπλωμάτη από χώρα που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση και μία δεύτερη πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Στόχος το ταχύτερο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Σύμφωνα με το Axios, εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, το μνημόνιο θα μπορούσε να υπογραφεί ηλεκτρονικά, να τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ να δώσουν τελικά στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας.

Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος έχουν ως στόχο να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ πριν από την Παρασκευή, καθώς οι δύο πλευρές φέρονται να συμφωνούν επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ένας ακόμη παράγοντας φαίνεται να είναι οι πιέσεις προς τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας.

Ωστόσο, η δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι ήταν το Ιράν που ζήτησε να μη δημοσιευθεί το κείμενο πριν από την επίσημη υπογραφή, διαψεύδοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενεργεί υπό πολιτική πίεση.

Η ίδια διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι πιθανό να δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή μέσα στην Τετάρτη.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση για την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Ακόμη κι αν αλλάξει η ημερομηνία υπογραφής, η συνάντηση των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών υπό τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μυστήριο με δύο υπογραφές

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά την Κυριακή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Η διπλωματική πηγή αμφισβήτησε τον ισχυρισμό αυτό, υποστηρίζοντας ότι καμία τέτοια υπογραφή δεν είχε πραγματοποιηθεί.

Από την πλευρά της, η δεύτερη πηγή επέμεινε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή όντως έγινε και ότι η προγραμματισμένη διαδικασία θα αποτελούσε μια «δεύτερη υπογραφή».

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές γιατί θα απαιτούνταν δύο ξεχωριστές υπογραφές.

Τι αλλάζει αν υπογραφεί νωρίτερα

Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει από την Κυριακή ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ξεκινούσαν μόνο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή.

Εάν όμως η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να επισπευσθούν, σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή.