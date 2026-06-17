G7: Από το «εγώ είμαι το αφεντικό», στο κόψιμο του τσιγάρου και τη φανέλα με το «47» – Οι στιγμές που έκλεψαν την παράσταση

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Η σύνοδος κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας ολοκληρώθηκε με ορισμένες ασυνήθιστες και χιουμοριστικές στιγμές, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο. Από ατάκες για το ποιος είναι «το αφεντικό» μέχρι σχόλια για την εμφάνιση δημοσιογράφου και ποδοσφαιρικές συζητήσεις, οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πρόσφεραν και πιο ανάλαφρες στιγμές μακριά από τη διπλωματία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το «αφεντικό» και ο «όμορφος άνδρας»

«Εγώ είμαι το αφεντικό»: με αυτή τη φράση ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε με χαρακτηριστική άνεση τις σκέψεις του κατά την έναρξη συνάντησης εργασίας με τους ηγέτες της G7, προκαλώντας νευρικά γέλια στην αίθουσα πριν η συζήτηση στραφεί στη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε εκ νέου γέλια κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

«Τι όμορφος άνδρας, είναι από τη χώρα σας;» ρώτησε ο Τραμπ τον συνομιλητή του, αναφερόμενος σε δημοσιογράφο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που μόλις είχε υποβάλει ερώτηση.

«Είναι τόσο ωραίος», συνέχισε. «Οι άνθρωποι πίσω στην χώρα μου είναι τόσο κακοί. Κοιτάξτε αυτόν τον όμορφο τύπο, θα μπορούσα να τον βάλω αμέσως σε μια ταινία».

Κατά την ίδια συνάντηση, ο Τραμπ σχολίασε επίσης την οικονομική επιφάνεια του προέδρου των Εμιράτων, ο οποίος μιλούσε χαμηλόφωνα.

«Βλέπεις, όταν είσαι τόσο πλούσιος, έχεις την οικονομική δυνατότητα να μιλάς τόσο χαμηλόφωνα», είπε. «Όταν είσαι τόσο πλούσιος, έχεις τόση αυτοπεποίθηση που δεν χρειάζεται να υψώσεις τη φωνή σου. Είναι φανταστικό!»

Καφές ναι, τσιγάρο όχι

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μια χαλαρή συνομιλία ανάμεσα σε Ευρωπαίους ηγέτες τράβηξε επίσης την προσοχή.

«Πρέπει να πάρω έναν καφέ», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καθώς κατευθυνόταν προς πρωινή συνεδρίαση.

«Και ένα τσιγάρο…;» τη ρώτησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, γνωρίζοντας τις συνήθειές της.

«Όχι, το’ κοψα», απάντησε η Μελόνι.

«Μπράβο σου» είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πριν από ένα μήνα», διευκρίνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να παρεμβαίνει λέγοντας ότι εκείνος έχει κόψει το κάπνισμα πολύ περισσότερο καιρό. «Πριν από 21 χρόνια… Δεν γύρισα ποτέ πίσω!»

Ποδοσφαιρικές συζητήσεις και μια φανέλα με το «47»

Καθώς το Μουντιάλ βρίσκεται σε εξέλιξη, το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να λείπει από τις συνομιλίες των ηγετών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ συζητούσαν για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, με τον εμίρη να πειράζει τον Γάλλο πρόεδρο, γνωστό υποστηρικτή της Μαρσέιγ.

«Προσποιείται ότι είναι χαρούμενος, αλλά μέσα του…»

«Όχι, είμαι χαρούμενος, είναι γαλλική ομάδα», απάντησε χαμογελώντας ο Μακρόν, εξηγώντας στον Τραμπ ότι οι Καταριανοί είναι οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Έκαναν το repeat! Το κέρδισαν δύο συνεχείς χρονιές!» είπε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος άκουγε με προσοχή.

Ο Τραμπ αποχώρησε τελικά από το Εβιάν με ένα ιδιαίτερο δώρο: μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας με το όνομά του και τον αριθμό 47, που παραπέμπει στην ιδιότητά του ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δώρο τού προσέφερε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με αφορμή τα 80ά γενέθλιά του.

Το μυστήριο με το ποδήλατο

Ο Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε τις ασυνήθιστες δημόσιες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου, όμως ένα ποδήλατο που εμφανίστηκε στη διμερή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε απορίες.

Η εξήγηση ήρθε από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI), Νταβίντ Λαπαρτιέν, ο οποίος ευχαρίστησε τον Γάλλο πρόεδρο για την προώθηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος UCI 2027 κατά τη διάρκεια της συνόδου.

Τελικά αποκαλύφθηκε ότι οι επτά ηγέτες της G7 έλαβαν από ένα εξατομικευμένο ποδήλατο, διακοσμημένο με το όνομά τους και τα χρώματα της χώρας τους.