Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Κανδήλι και Αγία Σκέπη

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κανδήλι και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.