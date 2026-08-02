Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Κανδήλι και Αγία Σκέπη

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κανδήλι και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κανδήλι & #Αγία_Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νέα_Πέραμο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026