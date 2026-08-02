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Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Κανδήλι και Αγία Σκέπη

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κανδήλι και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

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