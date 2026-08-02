LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Δυτική Αττική: Νέο μήνυμα του 112 – «Απομακρυνθείτε προς Μέγαρα»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Έκτακτη είδηση, έκτακτο, Enikos, ενικός
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Δασική πυρκαγιά στην Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μέγαρα» αναφέρει μήνυμα του 112.

Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Κανδήλι και Αγία Σκέπη

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή της πυρκαγιάς και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ