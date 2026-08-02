Δυτική Αττική: Νέο μήνυμα του 112 – «Απομακρυνθείτε προς Μέγαρα»

«Δασική πυρκαγιά στην Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μέγαρα» αναφέρει μήνυμα του 112.
Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή της πυρκαγιάς και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Βιομηχανική_Περιοχή #Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026