Προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι στον Άρειο Πάγο για την διετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων

Σε ευθεία σύγκρουση με την ελληνική Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) υπό την ηγεσία της Λάουρα Κοβέσι, με αφορμή τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων (Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη).

Το χρονικό της διαφωνίας ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν το Κολέγιο της EPPO αποφάσισε ομόφωνα την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών συγκεκριμένων λειτουργών, οι οποίοι χειρίζονται εξαιρετικά ευαίσθητες δικογραφίες, όπως η πρόσφατη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Ωστόσο τον Μάιο, το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου αποφάσισε να παρατείνει για μία διετία τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων

Η νομική αντεπίθεση της Κοβέσι και το επιχείρημα του Αρείου Πάγου

Αντιδρώντας στη δημοσιοποίηση της απόφασης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέθεσε προσφυγή στη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ζητώντας την ακύρωση της διετούς παράτασης, υποστηρίζοντας πως το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας τους είναι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο έχει ήδη αποφασίσει για 5ετή παράταση της. Η υπόθεση να αναμένεται να συζητηθεί στις 24 Ιουνίου 2026,

Στην προσφυγή της, η EPPO χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας το ΑΔΣ (Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο) για παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και υπέρβαση δικαιοδοσίας. Επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας, ότι το ελληνικό Σύνταγμα περιορίζει την εμβέλεια του ΑΔΣ εντός της επικράτειας (και όχι επί Ευρωπαϊκών θεσμών) και ότι το Συμβούλιο όφειλε να απευθυνθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε. αντί να αποφασίσει αυτόνομα.

Σύμφωνα με την EPPO, το άρθρο 90 του Συντάγματος δίνει στο ΑΔΣ (Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο) την αρμοδιότητα να κρίνει μόνο τις προαγωγές, τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των δικαστών εντός της Ελλάδας. Από τη στιγμή που οι Έλληνες δικαστές έχουν διοριστεί νόμιμα σε Ευρωπαϊκές θέσεις, η θητεία τους ρυθμίζεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ο Άρειος Πάγος εγείρει θέμα νομιμότητας της προσφυγής

Από την άλλη πλευρά, δικαστικοί κύκλοι του Αρείου Πάγου, εγείρουν ζήτημα νομιμότητας («παραδεκτού») της προσφυγής. Τονίζουν ότι δικαίωμα ένστασης, είχαν μόνο οι θιγόμενοι εισαγγελείς ως φυσικά πρόσωπα και όχι η EPPO ως θεσμός, ενώ σχολιάζουν με νόημα, ότι η κίνηση της κυρίας Κοβέσι, να προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια, αποτελεί έμμεση αναγνώριση της αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα, σημειώνουν ότι δεν προβλέπεται σχετικό ένδικο μέσο κατά της απόφασης του ΑΔΣ, γεγονός που, κατά τις ίδιες πηγές, προοικονომεί την απόρριψη της προσφυγής.

Ωστόσο, έμπειροι νομικοί αντιτείνουν ότι η κίνηση αυτή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως ήταν νομικά αναγκαία, ώστε να εξαντληθούν όλα τα προβλεπόμενα εσωτερικά ένδικα βοηθήματα της Ελλάδας, ανοίγοντας έτσι καθαρά τον δρόμο για το επόμενο βήμα: την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου και αναμένεται να κριθεί οριστικά η υπόθεση.

Ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου και νέοι οικονομικοί εισαγγελείς

Παρά την ένταση, οι διαδικασίες για τη στελέχωση των δικαστικών αρχών συνεχίζονται κανονικά. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει άμεσα προκειμένου να επιλέξει τρεις νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς (έναν Εφέτη και δύο Πρωτοδίκες) που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της EPPO, το οποίο είναι φορτωμένο με πολλές και σοβαρές ανοιχτές υποθέσεις. Η ενίσχυση αυτή αποτελούσε αίτημα της Λάουρα Κοβέσι προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλώριδη, ο οποίος και το ικανοποίησε.

Τέλος, την ίδια ημέρα αναμένονται και οι αποφάσεις για την επιλογή των νέων οικονομικών εισαγγελέων, καθώς οι μέχρι πρότινος επικεφαλής του κρίσιμου αυτού πόστου, Παναγιώτης Καψιμάλης και Παναγιώτα Φακού, έχουν προταθεί για προαγωγή στον Άρειο Πάγο.