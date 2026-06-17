Ρούτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Ο Ζελένσκι είναι πρόθυμος να χορέψει τανγκό, αλλά ο Πούτιν όχι»

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Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μίλησε το πρωί στις Βρυξέλλες, ενόψει της συνάντησης των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας αργότερα μέσα στην ημέρα.

Όπως συνηθίζει, ο Ρούτε υιοθέτησε αισιόδοξο τόνο, παρουσιάζοντας το ΝΑΤΟ ως ενιαίο μέτωπο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ερωτήθηκε για τον Ντόναλντ Τραμπ, τη στήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είναι εντυπωσιακό, αλλά τραγικό για τις οικογένειες»

Ο Ρούτε ρωτήθηκε επανειλημμένα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και, όπως και οι ηγέτες της G7, αναφέρθηκε στην πρόσφατη πρόοδο της Ουκρανίας στο μέτωπο, σύμφωνα με το Sky News.

Παράλληλα, επέμεινε ότι ήταν «πάντα θετικός» σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο, καθώς έχουν εκφραστεί ανησυχίες κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον έχει κατά καιρούς ευθυγραμμιστεί με τη Μόσχα.

Ο Ρούτε δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία δεν σημειώνει πλέον προελάσεις και ότι η Ουκρανία έχει σταθεροποιήσει τη γραμμή του μετώπου.

«Βλέπουμε ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να σκοτώνει ή να τραυματίζει σοβαρά 30.000 έως 35.000 Ρώσους στρατιώτες κάθε μήνα. Πρόκειται για πραγματικά εντυπωσιακούς αριθμούς, αν και φυσικά είναι τραγικό για τις οικογένειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Όμως η Ουκρανία δεν ζήτησε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της», ανέφερε.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ συνέκρινε τις ρωσικές απώλειες με εκείνες που υπέστη η Σοβιετική Ένωση στον πόλεμο του Αφγανιστάν επί μία δεκαετία, καθώς και με τις αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο του Βιετνάμ.

«Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, ο Ρούτε δήλωσε:

«Θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά για να συμβεί χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό. Ο Ζελένσκι είναι πρόθυμος να χορέψει τανγκό. Αλλά προφανώς ο Πούτιν δεν είναι».

Το τελευταίο διάστημα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα προτείνει απευθείας συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος έχει αρνηθεί.

Η στήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία

Ο Ρούτε ρωτήθηκε επίσης για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα παρέχει στη Ρωσία μεγαλύτερη υποστήριξη από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε:

«Παρακολουθούμε διαρκώς τι κάνει η Κίνα. Γνωρίζουμε ήδη ότι η Ρωσία δεν είναι μόνη της και ότι λαμβάνει ζωτικής σημασίας στήριξη από τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα και το Ιράν. Αυτές οι τέσσερις χώρες συνεργάζονται στενά και υπάρχουν αμοιβαίες συμφωνίες μεταξύ τους».