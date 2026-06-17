Δράμα: «Δεν ήθελε να την βλέπει ευτυχισμένη, τρελαινόταν» – Ξεσπά ο θείος της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Την οργή του για τη δολοφονία της Αντιγόνης από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα, εκφράζει ο θείος της 45χρονης, ο οποίος αποκάλυψε χθες το περιστατικό που είχε συμβεί πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο δράστης είχε απειλήσει με γεμάτο όπλο την γυναίκα την ώρα που κοιμόταν.

Περιγράφει, μεταξύ άλλων, ότι ο δράστης και αυτόχειρας το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσε σε «άθλια κατάσταση» και απευθύνει το ερώτημα «αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν τον έβλεπαν, ήταν τυφλοί;». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η Αντιγόνη είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό της, ενώ είχε πει σε συναδέλφους της ότι φοβάται για τη ζωή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο θείος της 45χρονης λέει αρχικά ότι θύμα και δράστης «τον τελευταίο καιρό δεν περνούσαν καλά». «Την απειλούσε όλη την ώρα ότι θα αυτοκτονήσει. Αυτή ήθελε να τον χωρίσει γιατί δεν πήγαινε άλλο».

Αναφερόμενος στο περιστατικό που συνέβη δύο εβδομάδες πριν από τη γυναικοκτονία, ο θείος της Αντιγόνης ανέφερε ότι «το μεσημέρι μόλις τελείωσε από την υπηρεσία, ενώ κοιμόταν, πήγε αυτός με το πιστόλι από πάνω και την ξύπνησε και της είπε ότι είναι οπλισμένο και αυτή πάνω στον πανικό της έφυγε και πήγε στην αδελφή της. Μετά κατάλαβε ότι είναι και ο γιος της στο σπίτι και έστειλε την αδελφή της να πάει να πάρει το παιδί».

«Δεν τον έβλεπαν, ήταν τυφλοί;»

«Μετά μίλησε με την ψυχολόγο της και της είπε να αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι αλλά αυτός την “πολιορκούσε” όλη την ώρα. Η ανίψια μου πίστευε ότι θα της κάνει κακό. Της είπα να του κάνει καταγγελία και να το πει στην υπηρεσία, αυτή μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενο και αυτός της είπε “θα τον βοηθήσουμε”» συμπλήρωσε.

«Όταν ένας άνθρωπος απειλεί κάποιον με πιστόλι αυτός ο άνθρωπος θέλει διαφορετική θεραπεία. Τον τελευταίο καιρό αν τον βλέπατε και έξω στους δρόμους ήταν σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν τον έβλεπαν, ήταν τυφλοί; Δεν τους ενδιέφερε» ανέφερε ο θείος της 45χρονης, ενώ υπογράμμισε ότι «η ανιψιά μου είπε σε ορισμένους συναδέλφους της ότι φοβάται για τη ζωή της».

Το τελευταίο δίμηνο, κατά το οποίο ο δράστης έμενε με τη μητέρα του, ο θείος είπε ότι «στην αρχή είχε κλειδιά αλλά από τότε που έγινε η φάση με το πιστόλι είχε αλλάξει κλειδαριά αλλά πάλι έβρισκε δικαιολογία για να δει το παιδί του».

«Έδειξε ότι είναι άνανδρος, την μαχαίρωσε την ώρα που κοιμόταν»

Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν η 45χρονη έπεσε νεκρή από τις επτά μαχαιριές του εν διαστάσει συζύγου της, ο θείος της είπε: «αυτή κοιμόταν στο υπόγειο επειδή είχε δροσιά. Όπως κοιμόταν της επιτέθηκε. Έδειξε τον εγωισμό του, ότι είναι άνανδρος μπήκε την ώρα που κοιμόταν και την μαχαίρωσε, ενώ για τον εαυτό του χρησιμοποίησε μια σφαίρα, την κατέσφαξε. Ακούω που λένε ότι την ζήλευε. Δεν την ζήλευε αυτό ήταν αρρώστια, την έβλεπε σαν ανώτερη απ’ αυτόν κι ένιωθε μειονεκτικά. Δεν ήθελε να την βλέπει ευτυχισμένη, τρελαινόταν. Όταν την έβλεπε να γελάει της έλεγε “μόνο που σε βλέπω και χαίρεσαι, τρελαίνομαι”, τέτοια αρρώστια είχε. Φίλοι και συνάδελφοι έπαιρναν την ανιψιά μου για να της αλλάξουν γνώμη. Ο ίδιος έβαζε τους πάντες, αφού το Σάββατο πήγε στην αδελφή της και λέει “δεν μπορώ άλλο χωρίς (σσ την 45χρονη) αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα κάνει τέτοιο κακό».