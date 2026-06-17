Τέμπη: Απόρριψη των αιτημάτων για οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, πρότεινε η εισαγγελέας

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Να απορριφθούν τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση για την πολύνεκρη τραγωδία.

Η εισαγγελέας ξεκίνησε με το πρώτο αίτημα που αφορά την κάλυψη της δίκης και απαντώντας στον ισχυρισμό που προτάθηκε από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας περί αντισυνταγματικότητας του νόμου 3090/2002 που απαγορεύει την αναμετάδοση της δίκης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και άλλα τεχνολογικά μέσα. Τόνισε πως η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και προστατεύει το τεκμήριο αθωότητας και την αποδεικτική διαδικασία. Επεσήμανε, ακόμη, το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που απαγορεύει την επικοινωνία μεταξύ μαρτύρων και την ενημέρωσή τους για όσα συμβαίνουν στη δίκη.

Ως προς την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, η εισαγγελέας τόνισε πως στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τους προτείνοντας την απόρριψη του αιτήματος για το συγκεκριμένο δικονομικό στάδιο.

Η εισαγγελέας επεσήμανε ότι με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων σε περίπτωση που αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως αποδεικτικό μέσο και βοηθήσει στην ανακάλυψη της αλήθειας.

Επί της εισαγγελικής πρότασης τοποθετούνται αυτή τη στιγμή οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Απορρίφθηκε το αίτημα για διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου

Νωρίτερα σήμερα απορρίφθηκαν τα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν χθες από συνηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας, στη δίκη για τα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Επίσης, απορρίφθηκε το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Ένταση μεταξύ του πατέρα του Βάιου Βλάχου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου, σημειώθηκε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.

Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής της αναφέρθηκε στην Anubis Coldcase K9 Team και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων.

Τότε αντέδρασε ο κ. Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «σιγά μην τα ανακάλυψε η Anubis».

Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κ. Βλάχου και της κ. Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή.

Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης.

«Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών», σημείωσε η πρόεδρος προσθέτοντας: «Όμως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατείται».

Η πρόεδρος τόνισε πως ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια. «Συγγνώμη για τη διακοπή, και το δικαστήριο επηρεάζεται», επεσήμανε.

Πριν συνεχίσει την τοποθέτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βλάχος δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη απ’ όλους που παραφέρθηκα».

Για το επεισόδιο, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η «διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν και εξ’ αρχής ασχολούνται με το να συγκαλύψουν την υπόθεση».

Πηγή: ΑΠΕ