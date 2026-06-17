Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε σοβαρά τροχαία» – Συγκλονίζει η κατάθεση καθηγήτριας Παιδοακτινολογίας

Συγκλονίζει κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το παιδί, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στην Κρήτη.

Η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση συνεχίζεται με τις καταθέσεις της αναπληρώτριας καθηγήτριας Ιατροδικαστικής Έλενας Κρανιώτη και της καθηγήτριας Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρίας Ραϊσάκη.

Η εξέταση των δύο ειδικών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδιαφέρον. Πρώτη ξεκίνησε την κατάθεσή της η καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη, η οποία επισήμανε ότι η Ομάδα Εργασίας Παιδικής Κακοποίησης μέσω των απεικονίσεων μελέτησε ενδελεχώς τρεις αξονικές εγκεφάλου του μικρού Άγγελου.

Όπως υπογράμμισε, σύμφωνα με το Cretalive, η πιο σοβαρή ήταν η πρώτη, εκείνη που διενεργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2025, μετά τη διασωλήνωση του παιδιού.

Η καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας διατύπωσε τη θέση, βάσει πάντα των απεικονιστικών στοιχείων, ότι οι κακώσεις στο 3χρονο αγγελούδι οφείλονται όπως είπε χαρακτηριστικά «σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακκίνησης-τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών. Οπωσδήποτε έχουμε πλήξη και πιθανότατα έχουμε και ανακκίνηση-τράνταγμα».

Διευκρίνισε ότι τα απεικονιστικά ευρήματα που έχουν στην περίπτωση του Άγγελου παραπέμπουν σε κακώσεις ισχυρής βίας που συναντά κάποιος ή σε περιπτώσεις τροχαίων ή σε περιπτώσεις έντονης ανακκίνησης-τραντάγματος.

Ερωτηθείσα αν μπορεί το αιμάτωμα να συνέβη από το τράνταγμα που έκανε ο 44χρονος στον Άγγελο, όταν το παιδί λιποθύμησε, η μάρτυρας εκτίμησε ότι η πιθανότητα μίας τέτοιας εκδοχής είναι ελάχιστη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δίνω ελάχιστες πιθανότητες έως μηδέν».

Η μάρτυρας εξήγησε επιστημονικά πως τα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί συνάδουν με την εκδοχή της κακοποίησης, συνεκτιμώντας επιπρόσθετα το γεγονός ότι ο μικρός Άγγελος έφερε και κάταγμα στο μετακάρπιο, που συνάδει με κακοποίηση προγενέστερου χρόνου.

Σε ερώτηση του συνηγόρου του 44χρονου αν το ταρακούνημα μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, η καθηγήτρια απάντησε ότι μπορεί να επιφέρει και θάνατο, γιατί το παιδί σταματά να αναπνέει και η άπνοια είναι «κόκκινη σημαία για κακοποίηση».

Εκτίμησε ακόμα, κατόπιν σχετικής ερωτήσεως, ότι αυτό που συνέβη στο παιδί, οι οξείες κακώσεις, όπως τις χαρακτήρισε, συνέβησαν σε ένα συμβάν και στον ίδιο χρόνο. Στο συμπέρασμα αυτό συγκλίνουν τα ευρήματα, δηλαδή το υποσκληρίδιο αιμάτωμα δύο πυκνοτήτων, το οίδημα και το καρούμπαλο. Όλα αυτά έγιναν στον ίδιο χρόνο και προκλήθηκαν χρονικά από λίγες ώρες έως και 24 ώρες πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο. Όσον αφορά στο κάταγμα στο μετακάρπιο του παιδιού, αυτό προσδιορίζεται χρονικά από 10 έως και 42 ημέρες πριν την εισαγωγή του μικρού Άγγελου στο νοσοκομείο.

Αποχώρησε ο κατηγορούμενος λόγω αδιαθεσίας

Όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, με την έναρξη της δίκης, ο δικηγόρος του 44χρονου κατηγορουμένου ανέφερε στην έδρα ότι ο εντολέας του έχει πρόβλημα υγείας και αισθάνεται έντονη αδιαθεσία.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 44χρονος αποχώρησε από την αίθουσα για τις φυλακές έως ότου διεκπεραιωθεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο του ΜΟΔ Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου, κάθονται η 27χρονη μητέρα και ο τότε σύντροφος της, ο 44χρονος Χρήστος. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία, οι θέσεις τους είναι αντικρουόμενες ως προς τα περιστατικά κακοποίησης του παιδιού και ο ένας επιρρίπτει ευθύνες στον άλλον.

Ως προς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το πρωινό της μοιραίας Κυριακής, η 27χρονη εμφανίζεται να είχε βγει για λίγο από το σπίτι ώστε να αγοράσει καφέ στον σύντροφο της, όπως της είχε ζητήσει. Ο τελευταίος, πάλι, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε ένα «ντουκ» και είδε τον Άγγελο λιπόθυμο, οπότε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.