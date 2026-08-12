Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

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Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κικής Δαλάκου, σε ηλικία 83 ετών.

Η ηθοποιός πέθανε την Κυριακή, ενώ η κηδεία της πρόκειται να γίνει το πρωί της Πέμπτης στον Πειραιά.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα social media.

«Αποχωρήσεων δυστυχώς συνέχεια!!! Η Κική Δαλάκου, μια αξιαγάπητη ηθοποιός μας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το 63 ως το 78 και για πολλά χρόνια στο θέατρό μας, έφυγε από την ζωή την Κυριακή, αφού δημιούργησε και μια σπουδαία οικογένεια. Γεννημένη στον Πειραιά στις 28-8-43 κηδεύεται αύριο, Πέμπτη, στις 11 από το Πρώτο Κοιμητήριο του Πειραιά (Ανάσταση).

Καλό ταξίδι στην αγαπημένη συνάδελφό μας και συλλυπητήρια στην οικογένειά της», τονίζει στη σχετική ανάρτηση.