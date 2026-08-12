LIVE UPDATE
Θεσπρωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα – Σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα

Θάσος: 61χρονη πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

Μια 61χρονη έχασε τη ζωή της από πνιγμό ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή «Ρωσσογκρεμός» της Θάσου. Παρευρισκόμενοι και το ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην άτυχη γυναίκα, αλλά ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Α' Λιμενικό Τμήμα Θάσου, το οποίο παρήγγειλε νεκροψία-νεκροτομή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

θάλασσα πνιγμός θάνατος
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη ζωή της έχασε μια 61χρονη ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή «Ρωσσογκρεμός» της Θάσου.
  • Στη γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Διενεργείται προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη ζωή της έχασε μια 61χρονη υπήκοος Τουρκίας ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή «Ρωσσογκρεμός» της Θάσου.

Στη γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της παρασχέθηκαν, αρχικά, οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους στην παραλία, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Διενεργείται προανάκριση

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ