Γεωργούλης: «Εάν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα»

Ο Αλέξης Γεωργούλης διατύπωσε μία άποψη σε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» σχετικά με τη μαγειρική ικανότητα και τη σεξουαλική ζωή των γυναικών, υποστηρίζοντας ότι, κατά την εμπειρία του, τα δύο αυτά στοιχεία σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως αν μία γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα, θα είναι καλή και στο σεξ, και αντίστροφα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξης Γεωργούλης διατύπωσε μία άποψη για τις γυναίκες σχετικά με τη μαγειρική ικανότητα και τη σεξουαλική ζωή, υποστηρίζοντας πως, κατά την εμπειρία του, τα δύο αυτά στοιχεία σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση, έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου».
  • Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Γεωργούλης είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα».

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Ο Αλέξης Γεωργούλης προχώρησε σε μια δήλωση που σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις, συνδέοντας τη μαγειρική ικανότητα των γυναικών με την ερωτική τους ζωή. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο γνωστός ηθοποιός υποστήριξε ότι, βάσει της προσωπικής του εμπειρίας, τα δύο αυτά στοιχεία σχετίζονται άμεσα.

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«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση, έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες δηλαδή, μπαίνοντας σε σχέση βλέπω πότε είναι το τέλος, το βλέπω, το νιώθω ότι δεν με πάει παρακάτω» περιέγραψε.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με τη μαγειρική και το σεξ, είπε πως: «Νομίζω αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα».

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