ΗΠΑ: Στη φυλακή για 20 χρόνια ο επιτυχημένος ράπερ Mystikal – Βίασε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι του

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Αντιμέτωπος με πολυετή κάθειρξη βρίσκεται πλέον ο γνωστός Αμερικανός ράπερ Mystikal, καθώς καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι του το 2022.

Ο υποψήφιος για βραβεία Grammy καλλιτέχνης, ο οποίος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα, θα εκτίσει τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή βάσει της δικαστικής συμφωνίας που είχε συνάψει, παρά την ύστατη προσπάθειά του να ανατρέψει τη διαδικασία.

Rapper Mystikal has been sentenced to 20 years in prison after pleading guilty to raping a woman at his Louisiana home in 2022. The victim says Mystikal “choked her, pulled braids out of her hair and forcibly raped her.” After she spoke, the rapper told the courtroom, “If I did… pic.twitter.com/yp8cpKvBvD — Variety (@Variety) June 16, 2026

20 χρόνια φυλάκισης

Ο Mystikal, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μάικλ Λόρενς Τάιλερ, δήλωσε ένοχος τον περασμένο Μάρτιο για βιασμό τρίτου βαθμού, με ανώτατο όριο ποινής τα 20 έτη — πέντε χρόνια λιγότερα από τη μέγιστη δυνατή τιμωρία για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η συμφωνία αυτή (plea deal) μείωσε την κατηγορία από βιασμό πρώτου βαθμού, ο οποίος επισύρει αυτόματα την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από την ακροαματική διαδικασία της Τρίτης για την ανακοίνωση της ποινής του, ο ράπερ ζήτησε από τον δικαστή να αποσύρει τη δήλωση ενοχής του.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο WBRZ, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «δεν είχα την επαρκή ευκαιρία να εξετάσω πλήρως τις συνέπειες».

Η κατάθεση του θύματος και η απάντηση του ράπερ

Το θύμα μίλησε στο δικαστήριο πριν από την έκδοση της απόφασης, ζητώντας από τον δικαστή να επιβάλει στον Mystikal τη μέγιστη δυνατή ποινή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του WBRZ, η γυναίκα περιέγραψε ότι ο ράπερ τη γρονθοκόπησε, τη στραγγάλισε, της ξερίζωσε τις κοτσίδες των μαλλιών της και τη βίασε στο σπίτι του στο Πρεϊριβίλ, περίπου 28 χιλιόμετρα μακριά από το Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα.

Ακούγοντας τα όσα κατέθεσε η γυναίκα, ο Mystikal απάντησε ενώπιον του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού: «Αν σας το έκανα αυτό, μου αξίζει η μέγιστη ποινή».

Ο δικηγόρος του ράπερ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σημειώνεται ότι ο Mystikal κρατείται χωρίς δικαίωμα εγγύησης στις φυλακές του Ascension Parish από τη σύλληψή του, το 2022.

Mystikal has been sentenced to 20 years in prison after pleading guilty to raping a woman at his Louisiana home in 2022. The victim asked for the maximum sentence and told the court Mystikal choked her, pulled out her braids, and forcibly raped her. Mystikal later said, “If I… pic.twitter.com/vStG9xFKwX — No Jumper (@nojumper) June 16, 2026

Από τις επιτυχίες στις καταδίκες

Ο ράπερ από τη Λουιζιάνα κέρδισε αναγνώριση στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1990 και έγινε ιδιαίτερα γνωστός για την επιτυχία του «Shake Ya Ass» το 2000, η οποία ήταν υποψήφια για βραβείο Grammy στην κατηγορία της καλύτερης σόλο ραπ ερμηνείας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο για σεξουαλικά αδικήματα.

Το 2003, είχε δηλώσει ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης.

Την ίδια χρονιά, ήταν υποψήφιος για Grammy σε δύο κατηγορίες: για το καλύτερο ραπ άλμπουμ με το «Tarantula» και για την καλύτερη ανδρική σόλο ραπ ερμηνεία με το σινγκλ «Bouncin’ Back (Bumpin’ Me Against The Wall)».