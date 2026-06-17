Χανιά: Νεκρός ηλικιωμένος με τραύματα από κουζινομάχαιρο – Το σενάριο που εξετάζεται

Ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Πασακάκι Χανίων το πρωί της Τετάρτης, φέροντας τραύματα από μαχαιριές σε χέρια και λαιμό. Δίπλα του βρέθηκε κουζινομάχαιρο και οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο την αυτοχειρία, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης ή πάλης στην κατοικία του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος βρέθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας, το πρωί της Τετάρτης, μέσα στο σπίτι του στα Χανιά.
  • Δίπλα του βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο και έφερε τραύματα από μαχαιριές σε χέρια και λαιμό, χωρίς ίχνη παραβίασης της κατοικίας.
  • Ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η αυτοκτονία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος βρέθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας, το πρωί της Τετάρτης (17/6), μέσα στο σπίτι του στο Πασακάκι, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, δίπλα στον 92χρονο άνδρα βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο, ενώ ο ίδιος έφερε τραύματα από μαχαιριές σε χέρια και λαιμό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με τις αστυνομικές αρχές να σπεύδουν στο σημείο, διαπιστώνοντας πως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης της κατοικίας του ηλικιωμένου. Ο ιατροδικαστής που έκανε μία πρώτη αυτοψία στον χώρο, φέρεται να απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς δεν διαπιστώθηκαν και ίχνη πάλης.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι ο ηλικιωμένος να έβαλε τέλος στη ζωή του, με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

 

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