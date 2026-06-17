Βίντεο: Συμμορία γκρέμισε τράπεζα με γερανό και «ξήλωσε» ATM – Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη χολιγουντιανή ληστεία

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Μια θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στη Βρετανία, με μια συμμορία κουκουλοφόρων να ισοπεδώνει την πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας προκειμένου να ξηλώσει το ATM.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχάνημα (τύπου κλαρκ) για να γκρεμίσουν τον τοίχο, καταγράφοντας μια από τις πιο οργανωμένες και βίαιες ληστείες των τελευταίων μηνών στην περιοχή.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Σύμφωνα με την Daily Mail, η επιδρομή εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα), στην κωμόπολη Ράμσεϊ του Κέιμπριτζσιρ, κοντά στο Χάντινγκτον.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει το βαρύ όχημα να εκτείνει τον γερανό του και να εμβολίζει επανειλημμένα τον τοίχο του υποκαταστήματος της Nationwide Building Society.



Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο οδηγός ενός μπλε φορτηγού φαίνεται να τρέχει προς ένα κόκκινο σπορ αυτοκίνητο για να πάρει ιμάντες από το πορτμπαγκάζ, την ώρα που ένας άλλος συνεργός του εκτελεί χρέη τσιλιαδόρου στον δρόμο.

Σε κάποιο στάδιο της επιχείρησης, ένα λευκό βαν, το οποίο φαίνεται να μην έχει καμία σχέση με τη ληστεία, εμφανίζεται τυχαία στο σημείο.

Ο τσιλιαδόρος που βρισκόταν στον δρόμο σηκώνει το χέρι του και ακινητοποιεί το βαν, εμποδίζοντάς το να πλησιάσει περισσότερο.

Μόλις ο τοίχος γκρεμίζεται, η συμμορία σηκώνει το ATM με τον γερανό του μηχανήματος και, χρησιμοποιώντας τους ιμάντες, το τοποθετεί στο πίσω μέρος του μπλε φορτηγού.

Masked UK gang stole a digger and went full GTA mode on a Nationwide branch in Ramsey, Cambridgeshire. They rammed the wall, ripped the entire ATM straight out, and loaded it into a pickup truck. Tens of thousands of pounds potentially inside. Cops dropped the CCTV and are… pic.twitter.com/y6kQbDKdXz — Predictivemoney (@Predictivemoney) June 17, 2026



Το φορτηγό απομακρύνεται αναπτύσσοντας ταχύτητα, ακολουθούμενο από το κόκκινο αυτοκίνητο, αφήνοντας το ανυψωτικό μηχάνημα εγκαταλελειμμένο στη μέση του κεντρικού δρόμου.

Μόνο τότε καταφέρνει το λευκό βαν να συνεχίσει την πορεία του, καθώς οι δράστες εξαφανίζονται.