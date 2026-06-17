Βίντεο: Συμμορία γκρέμισε τράπεζα με γερανό και «ξήλωσε» ATM – Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη χολιγουντιανή ληστεία

Μια θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στη Βρετανία, όπου μια συμμορία κουκουλοφόρων γκρέμισε την πρόσοψη υποκαταστήματος της Nationwide Building Society στην κωμόπολη Ράμσεϊ του Κέιμπριτζσιρ, χρησιμοποιώντας κλεμμένο τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχάνημα. Οι δράστες, καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, αφαίρεσαν το ΑΤΜ και διέφυγαν με ένα μπλε φορτηγό και ένα κόκκινο σπορ αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τον γερανό.

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Διεθνή Νέα

βρετανία ληστεία γερανός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στη Βρετανία, με μια συμμορία κουκουλοφόρων να ισοπεδώνει την πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας προκειμένου να ξηλώσει το ATM.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχάνημα (τύπου κλαρκ) για να γκρεμίσουν τον τοίχο, καταγράφοντας μια από τις πιο οργανωμένες και βίαιες ληστείες των τελευταίων μηνών.
  • Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει το βαρύ όχημα να εμβολίζει επανειλημμένα τον τοίχο, ενώ το φορτηγό απομακρύνεται αναπτύσσοντας ταχύτητα, αφήνοντας το ανυψωτικό μηχανήμα εγκαταλελειμμένο.

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Μια θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στη Βρετανία, με μια συμμορία κουκουλοφόρων να ισοπεδώνει την πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας προκειμένου να ξηλώσει το ATM.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχάνημα (τύπου κλαρκ) για να γκρεμίσουν τον τοίχο, καταγράφοντας μια από τις πιο οργανωμένες και βίαιες ληστείες των τελευταίων μηνών στην περιοχή.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Σύμφωνα με την Daily Mail, η επιδρομή εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα), στην κωμόπολη Ράμσεϊ του Κέιμπριτζσιρ, κοντά στο Χάντινγκτον.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει το βαρύ όχημα να εκτείνει τον γερανό του και να εμβολίζει επανειλημμένα τον τοίχο του υποκαταστήματος της Nationwide Building Society.


Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο οδηγός ενός μπλε φορτηγού φαίνεται να τρέχει προς ένα κόκκινο σπορ αυτοκίνητο για να πάρει ιμάντες από το πορτμπαγκάζ, την ώρα που ένας άλλος συνεργός του εκτελεί χρέη τσιλιαδόρου στον δρόμο.

Σε κάποιο στάδιο της επιχείρησης, ένα λευκό βαν, το οποίο φαίνεται να μην έχει καμία σχέση με τη ληστεία, εμφανίζεται τυχαία στο σημείο.

Ο τσιλιαδόρος που βρισκόταν στον δρόμο σηκώνει το χέρι του και ακινητοποιεί το βαν, εμποδίζοντάς το να πλησιάσει περισσότερο.

Μόλις ο τοίχος γκρεμίζεται, η συμμορία σηκώνει το ATM με τον γερανό του μηχανήματος και, χρησιμοποιώντας τους ιμάντες, το τοποθετεί στο πίσω μέρος του μπλε φορτηγού.


Το φορτηγό απομακρύνεται αναπτύσσοντας ταχύτητα, ακολουθούμενο από το κόκκινο αυτοκίνητο, αφήνοντας το ανυψωτικό μηχάνημα εγκαταλελειμμένο στη μέση του κεντρικού δρόμου.

Μόνο τότε καταφέρνει το λευκό βαν να συνεχίσει την πορεία του, καθώς οι δράστες εξαφανίζονται.

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