Αθηνά Οικονομάκου: Ήταν μεγάλη έκπληξη, που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας

Η Αθηνά Οικονομάκου δήλωσε ότι ο κρυφός γάμος της ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς κατάφεραν να τον κρατήσουν μυστικό παρά το ότι έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας. Εξέφρασε την περηφάνια της για τη γυναικεία στήριξη που λαμβάνει και αναφέρθηκε στις γλυκές αναμνήσεις από τη σειρά «Έχω Παιδιά». Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για νέα τηλεοπτικά εγχειρήματα, νιώθοντας έτοιμη να τολμήσει κάτι διαφορετικό μετά από 19 χρόνια σε σειρές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για τον γάμο της, δηλώνοντας ότι «Ήταν μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας» και πως το ήθελαν πολύ να είναι κλειστός και οικογενειακός.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε την περηφάνια της, λέγοντας: «Είμαι πολύ περήφανη. Και είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μένα που περισσότερο με στηρίζουν γυναίκες απ’ ό,τι άντρες».
  • Η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται σε συζητήσεις για την τηλεοπτική της συνέχεια, καθώς «νιώθει έτοιμη να τολμήσει κάτι διαφορετικό» μετά από 19 χρόνια σε σειρές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Πέρα από την υπέροχη στιγμή του μυστηρίου και της τελετής που ήταν τρομερά συγκινητική, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήταν μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας. Ότι τελικά, παρ’ όλο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει κάποια εικόνα. Και ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη από εμάς, το θέλαμε πάρα πολύ να είναι έτσι, τόσο κλειστό και οικογενειακό» δήλωσε η Αθηνά Οικονομάκου.

Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου: «Ήταν όντως πάρα πολύ συγκινητικό…»

«Είμαι πολύ περήφανη. Και είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μένα που περισσότερο με στηρίζουν γυναίκες απ’ ό,τι άντρες. Δεν περίμενα ούτε το ξεκίνημα! Οπότε απολαμβάνω και εκτιμώ την κάθε μέρα που περνάει», είπε η Αθηνά Οικονομάκου στο Star..

Αναφερόμενη στη σειρά «Έχω Παιδιά», η ηθοποιός ανέφερε ότι «μου άφησε γλυκές αναμνήσεις. Ήταν δύο χρονιές πολύ σημαντικές για μένα. Δεθήκαμε με μία ομάδα ανθρώπων που είναι οικογένεια πια, που έχουμε περάσει υπέροχες στιγμές. Υπήρχε τέτοια οικειότητα και όμορφη σχέση μεταξύ μας, και άνεση, που πραγματικά το διασκεδάσαμε δύο χρόνια, κι ήταν υπέροχα».

Αθηνά Οικονομάκου: «Μόλις έμαθα να αγαπάω εγώ τον εαυτό μου πραγματικά, κατάλαβα τι σημαίνει και να σε αγαπάνε»

«Είμαι σε συζητήσεις, ωστόσο είναι μια περίοδος που σκέφτομαι ότι ίσως θα είναι ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα τηλεοπτικά. Έκλεισα φέτος τα 19 χρόνια συνεχόμενα σε τηλεοπτικές σειρές, και νομίζω ότι είναι μία περίοδος στη ζωή μου που μπορώ να πω ότι νιώθω έτοιμη να τολμήσω κάτι διαφορετικό. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο, βλέποντας και κάνοντας» τόνισε.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ