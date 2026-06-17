Αθηνά Οικονομάκου: Ήταν μεγάλη έκπληξη, που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας

«Πέρα από την υπέροχη στιγμή του μυστηρίου και της τελετής που ήταν τρομερά συγκινητική, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήταν μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας. Ότι τελικά, παρ’ όλο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει κάποια εικόνα. Και ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη από εμάς, το θέλαμε πάρα πολύ να είναι έτσι, τόσο κλειστό και οικογενειακό» δήλωσε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Είμαι πολύ περήφανη. Και είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μένα που περισσότερο με στηρίζουν γυναίκες απ’ ό,τι άντρες. Δεν περίμενα ούτε το ξεκίνημα! Οπότε απολαμβάνω και εκτιμώ την κάθε μέρα που περνάει», είπε η Αθηνά Οικονομάκου στο Star..

Αναφερόμενη στη σειρά «Έχω Παιδιά», η ηθοποιός ανέφερε ότι «μου άφησε γλυκές αναμνήσεις. Ήταν δύο χρονιές πολύ σημαντικές για μένα. Δεθήκαμε με μία ομάδα ανθρώπων που είναι οικογένεια πια, που έχουμε περάσει υπέροχες στιγμές. Υπήρχε τέτοια οικειότητα και όμορφη σχέση μεταξύ μας, και άνεση, που πραγματικά το διασκεδάσαμε δύο χρόνια, κι ήταν υπέροχα».

«Είμαι σε συζητήσεις, ωστόσο είναι μια περίοδος που σκέφτομαι ότι ίσως θα είναι ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα τηλεοπτικά. Έκλεισα φέτος τα 19 χρόνια συνεχόμενα σε τηλεοπτικές σειρές, και νομίζω ότι είναι μία περίοδος στη ζωή μου που μπορώ να πω ότι νιώθω έτοιμη να τολμήσω κάτι διαφορετικό. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο, βλέποντας και κάνοντας» τόνισε.