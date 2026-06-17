Γυναίκα έχασε 32 κιλά μετά από μια απαιτητική πεζοπορία 160 χιλιομέτρων – Η απόφαση που της άλλαξε τη ζωή

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Για χρόνια απέφευγε ακόμη και να κοιτάξει τη ζυγαριά. Σήμερα, η Helene Sula όχι μόνο έχει χάσει 32 κιλά, αλλά έχει αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική σχέση με το σώμα και την υγεία της. Η αφορμή ήταν ένας φιλόδοξος στόχος: να ολοκληρώσει μια πεζοπορία 160 χιλιομέτρων που τελικά της άλλαξε τη ζωή.

Πώς το στρες και μια οικογενειακή δοκιμασία την οδήγησαν στην αύξηση βάρους

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Helene Sula απέφευγε ακόμη και να κοιτάξει τη ζυγαριά. Στο ιατρείο γύριζε πάντα την πλάτη όταν την ζύγιζαν, καθώς ένιωθε «συντετριμμένη και αμήχανη» με τον αριθμό που έβλεπε, ο οποίος είχε ξεπεράσει τα 90 κιλά, ένα βάρος μεγάλο για το ύψος της (1,57 μ.).

Το βάρος της γυναίκας παρουσίαζε σκαμπανεβάσματα σε όλη της τη ζωή, αλλά άρχισε να παίρνει πολλά κιλά κατά τη διάρκεια των σπουδών της, όταν η μικρότερη αδελφή της διαγνώστηκε με καρκίνο.

«Χρησιμοποιούσα το φαγητό ως μηχανισμό άμυνας και διαχείρισης του στρες», εξομολογείται η 39χρονη travel blogger από το Ντάλας του Τέξας. «Σκεφτόμουν ότι, αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτές τις καταστάσεις στη ζωή μου, το φαγητό θα μου δώσει χαρά. Έλεγα στον εαυτό μου ότι αξίζω αυτή την ανταμοιβή για να νιώσω καλύτερα». Η ίδια παραδέχεται ότι δεν ένιωθε άνετα με την εμφάνισή της και είχε χάσει την αυτοπεποίθησή της.

Το ταξίδι που άλλαξε τη ζωή της: Η πρόκληση των 160 χιλιομέτρων

Το κίνητρο για να χάσει κιλά ήρθε με έναν εντελώς απροσδόκητο τρόπο, όταν ζούσε με τον σύζυγό της στην Οξφόρδη της Αγγλίας.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Cotswolds –μια ειδυλλιακή περιοχή της αγγλικής υπαίθρου– η Sula παρατήρησε μια ομάδα γυναικών με μπατόν πεζοπορίας. Έμαθε ότι διέσχιζαν το Cotswold Way, ένα διάσημο μονοπάτι μήκους 102 μιλίων (περίπου 164 χιλιομέτρων).

«Γύρισα στον άντρα μου και του είπα: “Θα το περπατήσω κι εγώ αυτό”», θυμάται. «Από εκείνη ακριβώς την ημέρα, άλλαξα κυριολεκτικά τα πάντα στη ζωή μου».

Το πρόγραμμα προπόνησης και η διατροφή που ακολούθησε

Ο σύζυγός της, ο οποίος έχει πτυχίο στην επιστήμη της φυσικής αγωγής, δημιούργησε ένα πλάνο προετοιμασίας τεσσάρων μηνών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

Αρχικά, περπάτημα 3 χιλιομέτρων (2 μίλια).

Ασκήσεις ενδυνάμωσης για τον πυρήνα του σώματος.

Αλλαγή στη διατροφή με στόχο το θερμιδικό έλλειμμα (calorie deficit).

Η Sula ξεκίνησε την προετοιμασία της τον Ιούνιο του 2024. Τέσσερις μήνες αργότερα, ολοκλήρωσε το Cotswold Way μόνη της σε 10 ημέρες. «Ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει ποτέ για τον εαυτό μου. Τώρα έχω εθιστεί», λέει χαρακτηριστικά.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση μετά την απώλεια βάρους

Στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από την έναρξη της προσπάθειάς της, η γυναίκα έχασε 32 κιλά. Τώρα ανεβαίνει στη ζυγαριά κάθε Παρασκευή, βλέποντάς την πια ως ένα απλό εργαλείο παρακολούθησης της φυσικής της κατάστασης.

Αν και δεν θέλησε να καταφύγει σε φαρμακευτικές λύσεις ή ενέσεις αδυνατίσματος (GLP-1), κατάφερε να πετύχει τον στόχο της φυσικά.

Ακολουθούν οι απλές, καθημερινές συμβουλές της για αποτελεσματική απώλεια βάρους με υγιεινό τρόπο

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Καταγράψτε τις θερμίδες που καταναλώνετε

Σταματήστε την εμμονή με τα βήματα

Βάλτε περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σας

Μην είστε υπερβολικά αυστηροί με τον εαυτό σας

Ακούστε το σώμα σας

Καταγράψτε τις θερμίδες που καταναλώνετε

Όταν πήρε την απόφαση να περπατήσει το μονοπάτι Cotswold Way, η Sula άρχισε να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή για να καταγράφει όλα όσα έτρωγε μέσα στην ημέρα. Τότε συνειδητοποίησε ότι έτρωγε υπερβολικά.

«Δεν μπορείς να νικήσεις μια κακή διατροφή με το περπάτημα – και πιστέψτε με, το προσπάθησα πολύ», εξομολογείται. «Ήμουν πολύ δραστήρια, αλλά δεν είχα συνείδηση του τι έτρωγα».

Για παράδειγμα, μετά από έναν μακρύ περίπατο, συχνά επέστρεφε στο σπίτι και έτρωγε μια «τεράστια» μερίδα ποπ κορν. Πλέον, η Sula φροντίζει να βρίσκεται σε θερμιδικό έλλειμμα (calorie deficit), καταναλώνοντας 250-500 θερμίδες λιγότερες από όσες καίει καθημερινά.

Σταματήστε την εμμονή με τα βήματα

Ένας υγιής στόχος δεν χρειάζεται να μεταφράζεται πάντα σε έναν αριθμό βημάτων στην οθόνη του κινητού ή του ρολογιού σας. «Για μένα, η καταμέτρηση των βημάτων έγινε εμμονή, και μάλιστα ανθυγιεινή», λέει η Sula. «Πλέον δεν μετράω βήματα».

Αντίθετα, ακολουθεί ένα πλάνο γυμναστικής με ποικιλία ασκήσεων – χωρίς να χρειάζεται γυμναστήριο. Η εβδομαδιαία ρουτίνα της περιλαμβάνει:

3 μεγάλους και 2 σύντομους περιπάτους.

Ασκήσεις για τον κορμό (core workouts) που βρίσκει στο YouTube.

Προπόνηση ενδυνάμωσης με το βάρος του σώματος και ελαφριούς αλτήρες.

Ασκήσεις σε μίνι τραμπολίνο και κολύμβηση.

Βάλτε περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σας

Όταν μια φίλη της έχασε βάρος, η Sula τη ρώτησε πώς τα κατάφερε. Η απάντηση ήταν απλή: «Helene, πρέπει να τρως πρωτεΐνη», θυμάται.

Όταν δεν ταξιδεύει, το καθημερινό της μενού περιλαμβάνει:

Πρωινό: Ομελέτα με τρία αυγά. «Αν φάω δημητριακά, είναι ωραία. Αλλά αν φάω αυγά, θα μείνω χορτάτη για περισσότερη ώρα, και αυτό με βοηθά να αποφύγω τις κρίσεις υπερφαγίας ή τις κακές διατροφικές επιλογές».

Μεσημεριανό: Ρολάκια από αλλαντικά γαλοπούλας/κοτόπουλου με τσιπς λαχανίδας (kale chips).

Δείπνο: Μοσχαρίσιος κιμάς, κοτόπουλο ή γαλοπούλα, συνοδευόμενα από μια πλούσια σαλάτα με μαρούλι, σπανάκι, ντομάτα, καρότα και άλλα λαχανικά.

«Μου αρέσει να τρώω μεγάλο όγκο φαγητού (volume eating) για να νιώθω χορτάτη, οπότε με τον σύζυγό μου φτιάχνουμε πάντα μια τεράστια σαλάτα», σημειώνει η Sula. Για σνακ επιλέγει φρούτα και κράκερ πρωτεΐνης.

Μην είστε υπερβολικά αυστηροί με τον εαυτό σας

Το αγαπημένο βραδινό γλύκισμα της Sula έχει μόνο 200 θερμίδες: σπιτικό παγωτό που φτιάχνει η ίδια με αποβουτυρωμένο γάλα, ελληνικό γιαούρτι χωρίς λιπαρά και μερικές φορές σκόνη πρωτεΐνης, σε γεύσεις όπως βανίλια, σοκολάτα και σιρόπι σφενδάμου.

Φυσικά, το κανονικό παγωτό παραμένει περιστασιακά στο μενού της, αλλά πλέον τρώει μία μπάλα αντί για τρεις.

Όταν ταξιδεύει, χαλαρώνει την αυστηρή καταγραφή των θερμίδων, αλλά προσέχει το μέγεθος των μερίδων. «Πιστεύω ότι μέρος του ταξιδιού είναι να δοκιμάζεις το τοπικό φαγητό. Συνειδητοποίησα ότι μπορώ να δοκιμάσω τα πάντα, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες. Σε ένα πρόσφατο ταξίδι μου έφαγα βουτυρένια κρουασάν στη Γαλλία, απίθανα τυριά στην Ολλανδία και ήπια μπίρα στο Βέλγιο, χωρίς να πάρω γραμμάριο».

Ακούστε το σώμα σας

Η Sula κατάλαβε ότι, εκτός από την έντονη άσκηση, το σώμα της χρειαζόταν τακτική ξεκούραση και χρόνο για αποκατάσταση, οπότε έμαθε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να ρίχνει τους ρυθμούς της. Όσον αφορά το φαγητό, σταμάτησε να νιώθει την ανάγκη να είναι μόνιμα “σκασμένη” από το φαγητό.

«Το να νιώθεις μια μικρή πείνα πριν από ένα γεύμα είναι εντελώς φυσιολογικό. Εκπαίδευσα ξανά τον εαυτό μου να ακούει τα σήματα κορεσμού και να χρησιμοποιεί όλα τα μηνύματα που μας δίνει το σώμα μας», εξηγεί.

Σήμερα, γυμνάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα και κρατά δύο ημέρες για πλήρη ξεκούραση.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ζωής σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.