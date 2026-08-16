Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή της Τύρου

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Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στα περίχωρα της Κοιλάδας Ζιμπκίν, στην περιοχή της Τύρου, με τη χρήση πυροβολικού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές από το συγκεκριμένο πλήγμα.

BREAKING: Lebanon’s National News Agency reports that the Israeli army carried out an attack on the outskirts of Wadi Zibqin, in the Tyre district. 🔴 LIVE updates: https://t.co/1tk640eGNg pic.twitter.com/eouAzyHgjq — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 15, 2026

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στις πόλεις Μπιντ Τζμπέιλ και Ταϊμπέχ, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων.

Το NNA αναφέρει επίσης ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τα περίχωρα της Αλ-Μανσούρι, ενώ πυρά πυροβολικού καταγράφηκαν στις περιοχές Σαρμπίν, Μπαρασίτ, Αλ-Μανσούρι και Ουάντι Ζιμπκίν.

Πηγή: Al Jazeera