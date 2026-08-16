Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή της Τύρου

Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στον νότιο Λίβανο, στην περιοχή της Τύρου, με χρήση πυροβολικού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από τα συγκεκριμένα πλήγματα, ωστόσο εκρήξεις αναφέρθηκαν και σε άλλες πόλεις, λίγες ώρες μετά από επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στα περίχωρα της Κοιλάδας Ζιμπκίν, στην περιοχή της Τύρου.
  • Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στις πόλεις Μπιντ Τζμπέιλ και Ταϊμπέχ, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων.
  • Το NNA αναφέρει επίσης ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τα περίχωρα της Αλ-Μανσούρι, ενώ πυρά πυροβολικού καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές.

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Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στα περίχωρα της Κοιλάδας Ζιμπκίν, στην περιοχή της Τύρου, με τη χρήση πυροβολικού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές από το συγκεκριμένο πλήγμα.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στις πόλεις Μπιντ Τζμπέιλ και Ταϊμπέχ, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων.

Το NNA αναφέρει επίσης ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τα περίχωρα της Αλ-Μανσούρι, ενώ πυρά πυροβολικού καταγράφηκαν στις περιοχές Σαρμπίν, Μπαρασίτ, Αλ-Μανσούρι και Ουάντι Ζιμπκίν.

Πηγή: Al Jazeera

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