Χαμάς: Στο Κάιρο ο ηγέτης της ενόψει της επίσκεψης Κούσνερ

Ο ηγέτης του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, μεταβαίνει στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, στην περιοχή. Η επίσκεψη αυτή σχετίζεται με τις προσπάθειες προώθησης ενός αμερικανικού «οδικού χάρτη» για τη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος έχει απορριφθεί από το Ισραήλ αλλά έχει γίνει δεκτός από τη Χαμάς.