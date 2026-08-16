Χαμάς: Στο Κάιρο ο ηγέτης της ενόψει της επίσκεψης Κούσνερ
Ο ηγέτης του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, μεταβαίνει στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, στην περιοχή. Η επίσκεψη αυτή σχετίζεται με τις προσπάθειες προώθησης ενός αμερικανικού «οδικού χάρτη» για τη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος έχει απορριφθεί από το Ισραήλ αλλά έχει γίνει δεκτός από τη Χαμάς.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Στο Κάιρο αναμενόταν να μεταβεί ο πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, προκειμένου να έχει επαφές με Αιγύπτιους αξιωματούχους.
- Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενόψει της αναμενόμενης μετάβασης του Τζάρεντ Κούσνερ σε Ισραήλ και Αίγυπτο, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να προωθήσει τον αμερικανικό «οδικό χάρτη» για τη Λωρίδα της Γάζας.
- Ο «οδικός χάρτης» προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ, με τη Χαμάς να τον αποδέχεται, αλλά το Ισραήλ να τον απορρίπτει.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ