Τραγωδία στην Ισπανία: Δύο νεκρές από πλημμύρα και κατολίσθηση – Τραυματίστηκαν δύο βρέφη

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο βρέφη τραυματίστηκαν από πλημμύρα και κατολίσθηση που σημειώθηκαν σήμερα στο χωριό Μανθανέδο ντε Βαλντούεθα, στη βορειοδυτική Ισπανία. Οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν τους θανάτους των γυναικών, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών, ενώ οι αρχές παρακολουθούν τις συνθήκες στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο βρέφη τραυματίστηκαν από πλημμύρα και κατολίσθηση που σημειώθηκαν σήμερα στο χωριό Μανθανέδο ντε Βαλντούεθα, στη βορειοδυτική Ισπανία.
  • Σύμφωνα με τις περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο γυναικών, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών.
  • Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, δύο μωρά έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για ελαφρούς τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιήσει δυνάμεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο βρέφη τραυματίστηκαν από πλημμύρα και κατολίσθηση που σημειώθηκαν σήμερα στο χωριό Μανθανέδο ντε Βαλντούεθα, στη βορειοδυτική Ισπανία.

Σύμφωνα με τις περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης και Λεόν, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο γυναικών, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, δύο μωρά έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για ελαφρούς τραυματισμούς και μώλωπες που υπέστησαν από την καταστροφή.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιήσει δυνάμεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, ενώ οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν υπό παρακολούθηση.

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