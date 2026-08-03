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Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα – Την ευθύνη ανέλαβε η Tehreek-e-Taliban Pakistan

Η ένοπλη οργάνωση Tehreek-e-Taliban Pakistan ανέλαβε την ευθύνη για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18. Η οργάνωση, γνωστή και ως Ταλιμπάν του Πακιστάν, ιδρύθηκε το 2007 και δρα ως τρομοκρατικό δίκτυο με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.

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Πακιστάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν.
  • Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ένοπλη οργάνωση Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), γνωστή και ως Ταλιμπάν του Πακιστάν.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων ενδέχεται να συνέδραμαν στην επίθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 18, ανέλαβε με ανακοίνωσή της η ένοπλη οργάνωση Tehreek-e-Taliban Pakistan, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων ενδέχεται να συνέδραμαν στην επίθεση.

Η Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), γνωστή και ως Ταλιμπάν του Πακιστάν, είναι μια ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση που δρα κυρίως στο Πακιστάν. Ιδρύθηκε το 2007 και δρα ως τρομοκρατικό δίκτυο με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του Πακιστάν.

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