Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα – Την ευθύνη ανέλαβε η Tehreek-e-Taliban Pakistan

Την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 18, ανέλαβε με ανακοίνωσή της η ένοπλη οργάνωση Tehreek-e-Taliban Pakistan, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων ενδέχεται να συνέδραμαν στην επίθεση.

Η Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), γνωστή και ως Ταλιμπάν του Πακιστάν, είναι μια ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση που δρα κυρίως στο Πακιστάν. Ιδρύθηκε το 2007 και δρα ως τρομοκρατικό δίκτυο με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του Πακιστάν.