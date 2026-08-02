Φον ντερ Λάιεν: Συλλυπητήριο μήνυμα για τους δύο νεκρούς από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων

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Τη θλίψη της για τον θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο άνδρες, ενώ σημείωσε πως όσοι συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση επιτελούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για την προστασία των πολιτών.

Το μήνυμα της Προέδρου της Κομισιόν:

«Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και τις οικογένειες των Ελλήνων και Δανών πιλότων πυρόσβεσης που έχασαν τραγικά τη ζωή τους νωρίτερα σήμερα, έπειτα από σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους στην Ελλάδα.

Εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς.

Καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη με τις πυρκαγιές ο ένας στο πλευρό του άλλου, η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία».