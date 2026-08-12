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Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν παιδική χαρά στην Άνω Πόλη – Είχε παραδοθεί ανακατασκευασμένη μόλις πριν από λίγα 24ωρα

Η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, βανδαλίστηκε από άγνωστους δράστες μόλις λίγα 24ωρα μετά την επίσημη παράδοσή της. Τα συνεργεία του δήμου θα αποκαταστήσουν τις φθορές, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή. Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων.

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παιδική χαρά Άνω Πόλη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βανδαλίστηκε η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, μόλις λίγα 24ωρα μετά την επίσημη παράδοσή της.
  • Άγνωστοι γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες, ενώ συνεργεία του δήμου θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών.
  • Η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει τους ελέγχους, ενώ η δημοτική αρχή τονίζει πως «Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ’ όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας».

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Στο στόχαστρο άγνωστων δραστών μπήκε η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, μόλις λίγα 24ωρα μετά την επίσημη παράδοσή της στα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής.

Ο χώρος παραδόθηκε επίσημα στους δημότες την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο, λίγα 24ωρα αργότερα άγνωστοι δράστες γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες.

Τα συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους της στην περιοχή για την προστασία του χώρου από νέους βανδαλισμούς.

«Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ’ όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η δημοτική αρχή με αφορμή το νέο βανδαλισμό.

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