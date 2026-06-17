Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση μεταξύ του πατέρα του Βάιου Βλάχου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Αυτοσυγκράτηση ζήτησε η πρόεδρος

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την αναφορά της στην Anubis Coldcase K9 Team. Ο πατέρας ενός θύματος αντέδρασε έντονα, οδηγώντας σε διακοπή της συνεδρίασης και έκκληση της προέδρου για αυτοσυγκράτηση και την εύρεση της αλήθειας. Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί όσους επιθυμούν να συγκαλύψουν την υπόθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η αντίδραση συγγενούς προκλήθηκε από αναφορά στην Anubis Coldcase K9 Team.
  • Μετά τον έντονο διάλογο, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση, με την πρόεδρο να ζητά αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης. Η πρόεδρος τόνισε πως ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια.
  • Ο πατέρας θύματος, κ. Χρήστος Βλάχος, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας: «Θέλω να ζητήσω συγνώμη απ’ όλους που παραφέρθηκα». Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως η «διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν… να συγκαλύψουν την υπόθεση».

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Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

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Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.

Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής αναφέρθηκε στην Anubis Coldcase K9 Team και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων.

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Τότε αντέδρασε ο κ. Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «σιγά μην τα ανακάλυψε η Anubis».

Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κ. Βλάχου και της κ. Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή.

Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης.

«Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών», σημείωσε η πρόεδρος προσθέτοντας: «Όμως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατειται».

Η πρόεδρος τόνισε πως ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια. «Συγγνώμη για τη διακοπή, και το δικαστήριο επηρεάζεται», επεσήμανε.

Πριν συνεχίσει την τοποθέτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βλάχος δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγνώμη απ’ όλους που παραφέρθηκα».

Για το επεισόδιο, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η «διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν και εξ’ αρχής ασχολούνται με το να συγκαλύψουν την υπόθεση».

Πηγή: ΑΠΕ

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