Καλεντερίδης στον Realfm 97,8: 3 «ερωτηματικά» και ένα «θαυμαστικό» μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Στα επόμενα βήματα μετά την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, Σάββας Καλεντερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Με το Μνημόνιο Κατανόησης που υπογράφηκε φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις, ούτως ώστε σε 60 ημέρες να πάμε σε μία τελική συμφωνία. Όμως, σε αυτό το δρομολόγιο των 60 ημερών υπάρχουν τρία ερωτηματικά που θα θέσουν σε δοκιμασία αυτή τη διαδικασία και ένα θαυμαστικό» είπε αρχικά ο κ. Καλεντερίδης.

Σύμφωνα με τον γεωπολιτικό αναλυτή, το πρώτο ερωτηματικό έχει να κάνει με το Ισραήλ και τον Λίβανο, και με τη δηλωμένη αποφασιστικότητα Νετανιάχου, «όχι μόνο να διατηρήσει τη ζώνη ελέγχου ασφαλείας που έχουν καταλάβει τα ισραηλινά στρατεύματα στον Νότιο Λίβανο, αλλά και να συνεχίσει να χτυπάει τη Χεσμπολάχ όταν θεωρεί ότι απειλείται». «Ήδη έχουμε αντιδράσεις από την Τεχεράνη, ότι το Ισραήλ παραβίασε 84 φορές την εκεχειρία. Άρα, αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη διαδικασία. Αυτό, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενστάσεις που έχει το Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο» τόνισε.

Δεύτερο ερωτηματικό είναι τα Στενά του Ορμούζ. «Εκεί υπάρχουν αμφίσημες ερμηνείες από τη μία και από την άλλη πλευρά σχετικά με το τι συμφωνήθηκε. 60 ημέρες θα περνούν ελεύθερα τα πλοία, αλλά αναγράφεται ότι την ευθύνη ασφάλειας μετά θα την έχει το Ιράν και το Ομάν, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε διόδια, κάτι που οι ΗΠΑ το αρνούνται» σημείωσε.

Τρίτο ερωτηματικό, είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ο κ. Καλεντερίδης και αναφέρθηκε σε τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. «Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο Διοικητής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στο απυρόβλητο. Φαίνεται ότι, με βάση διαρροές από το Λευκό Οίκο, ότι ετοιμάζεται να εκπαραθυρώσει τον Υπουργό Άμυνας και τον Διοικητή της CIA. Απλά να σας πω ότι ο Διοικητής της CIA λέει, πιθανότατα από υποκλοπές ή άλλες πηγές, ότι άλλα σας λένε ανοιχτά και άλλα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο οι Ιρανοί. Άρα το τρίτο ερωτηματικό είναι αυτό», είπε.

To ταμείο των 300 δισ. δολαρίων

Σε ό,τι αφορά το «θαυμαστικό», αυτό, όπως υποστήριξε, είναι «το ταμείο των 300 δισ. δολαρίων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Όχι για τις καταστροφές που έχει πάθει από τον πόλεμο, αλλά για την υστέρηση στα έργα υποδομών που είχε το Ιράν τόσα χρόνια που του επέβαλαν κυρώσεις».

«Η βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και αυτών που δίνουν τα λεφτά είναι να μην δίνονται τα χρήματα υπό την ευθύνη των Φρουρών της Επανάστασης. Εάν λοιπόν δοθούν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, τότε πιθανόν αυτά τα 300 δισ., ίσως και για αυτό να δίνονται, να οδηγήσουν ακόμα και στην αλλαγή του καθεστώτος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αν όντως καταφέρουν να τα διοχετεύσουν σε θεσμούς και φορείς μη ελεγχόμενους από τους Φρουρούς της Επανάστασης, πιθανόν εκεί να είναι και το μεγάλο στοίχημα» συμπλήρωσε ο κ. Καλεντερίδης.

Ερωτηθείς εάν μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία την Παρασκευή, θα ακολουθήσουν 60 μέρες αγωνίας, σχολίασε: «Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι το καθεστώς – και δεν σημαίνει ότι το επαινούμε, καθώς το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν – έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επ’ ουδενί να επιστρέψουν στον πόλεμο. Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί».