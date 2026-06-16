Αυτά είναι τα 12 κύρια σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Τι προβλέπεται για τα Στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα 

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Νέες λεπτομέρειες για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φέρνει στο φως ισραηλινό δημοσίευμα, αποκαλύπτοντας 12 βασικά σημεία της συμφωνίας-πλαισίου που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, μετά την υπογραφή του μνημονίου, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Μεταξύ των σημαντικότερων σημείων περιλαμβάνονται η παύση των εχθροπραξιών, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, η σταδιακή άρση κυρώσεων και ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους 300 δισ. δολαρίων.

Τα 12 βασικά σημεία του μνημονίου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το προσχέδιο προβλέπει:

ΗΠΑ, Ιράν και οι σύμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δεσμεύονται να επιλύσουν σε μεταγενέστερο στάδιο το ζήτημα του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν το μέλλον του εμπλουτισμού ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Η Τεχεράνη θα διατηρήσει αμετάβλητο το πυρηνικό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Ουάσινγκτον θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς χρεώσεις για διάστημα 60 ημερών. Οι ΗΠΑ θα καταστήσουν διαθέσιμα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία μετά την εφαρμογή του μνημονίου. Εφόσον επιτευχθεί οριστική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει ταμείο ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, επιτρέποντας στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ για τη συμφωνία

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης διαφωνίες στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, φέρεται να προειδοποίησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη προτίθεται να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις για τη συμφωνία.

Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φέρονται να υποστήριξαν τη συμφωνία.

Αμερικανικές πηγές υποστηρίζουν ότι συνομιλίες Ιρανών αξιωματούχων που καταγράφηκαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών δεν συνάδουν με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στους διαμεσολαβητές και στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις της Τεχεράνης.