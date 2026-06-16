WSJ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο και καύσιμα αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, μόλις υπογραφεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal και το Reuters.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τεχεράνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal.
  • Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, υπό την προϋπόθεση τήρησης όρων όπως η μη παρεμπόδιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Μετά το δημοσίευμα της WSJ, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές υποχώρησε περαιτέρω, με το Μπρεντ να πέφτει στα 78,87 δολάρια το βαρέλι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Κάτω από τα 80 δολάρια το Μπρεντ

Μετά το δημοσίευμα της WST, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές υποχώρησε περαιτέρω: Γύρω στις 19.10 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, είχε πέσει στα 78,87 δολάρια το βαρέλι (-5,17%) ενώ το αμερικανικό WTI, παράδοσης Ιουλίου, κυμαινόταν στα 75,96 δολάρια το βαρέλι (-5,93%).

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ