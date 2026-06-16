Σουηδία: Ποινή φυλάκισης σε 61χρονο που εξανάγκαζε τη σύζυγό του να εκδίδεται σε περισσότερους από 100 άνδρες

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Σε τέσσερα χρόνια και πέντε μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε στη Σουηδία ένας 61χρονος άνδρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ότι εκμεταλλευόταν επί χρόνια τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντάς την να εκδίδεται σε περισσότερους από 100 άνδρες.

Η υπόθεση, που προκάλεσε σοκ στη Σουηδία, είχε συγκριθεί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης με την υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία.

Καταδικάστηκε για βαριά μαστροπεία

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο 61χρονος κρίθηκε ένοχος για «βαριά μαστροπεία», καθώς και για απόπειρα βιασμού, επίθεση και απειλές, για πράξεις που φέρεται να διέπραττε επί περισσότερο από τρία χρόνια, αναφέρει η Le Parisien.

Σε ανακοίνωσή του, το δικαστήριο ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ήταν εκείνος που ωθούσε τη γυναίκα στην πορνεία και διαχειριζόταν σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητά της.

«Η παθούσα υπέστη αμείλικτη εκμετάλλευση», τονίζεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Εντοπίστηκαν περίπου 120 πελάτες

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές ταυτοποίησαν περίπου 120 πελάτες.

Από αυτούς, οι 29 παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη και οι 28 καταδικάστηκαν, ενώ δύο έλαβαν ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή.

Η εισαγγελέας Ίντα Άνερστεντ είχε δηλώσει κατά την έναρξη της δίκης ότι η γυναίκα ζούσε υπό τον διαρκή φόβο του συζύγου της.

«Μην με θυμώσεις, αλλιώς θα βγει το τέρας»

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο 61χρονος προειδοποιούσε τη σύζυγό του να μην τον εξοργίζει, διαφορετικά «θα απελευθερωνόταν το τέρας».

Ο δικαστής Γιόχαν Άλμπεργκ ανέφερε ότι αποδείχθηκε πως ο κατηγορούμενος πίεζε τη γυναίκα να εκτελεί σεξουαλικές πράξεις μπροστά σε κάμερα, να μεταδίδει το υλικό μέσω διαδικτύου, να δέχεται πελάτες και να προσπαθεί να πείσει ακόμη και γείτονες ή γνωστούς να έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί της.

«Σε πολλές περιπτώσεις αυτό συνέβη ύστερα από επίμονες απαιτήσεις και υποτιμητικά σχόλια», σημείωσε.

Δεν καταδικάστηκε για βιασμό

Παρά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι δικαστές έκριναν ότι δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας πως η συμμετοχή της γυναίκας ήταν ακούσια.

Για τον λόγο αυτό, ο 61χρονος δεν καταδικάστηκε για βιασμό, καθώς δεν κατέστη δυνατό να τεκμηριωθεί νομικά ο εξαναγκασμός.

Οι συγκρίσεις με την υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση προκάλεσε αναπόφευκτες συγκρίσεις με εκείνη του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία.

Ο Πελικό καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, και επέτρεπε σε δεκάδες αγνώστους να τη βιάζουν στο σπίτι τους στη Μαζάν της νότιας Γαλλίας, μεταξύ 2011 και 2020.