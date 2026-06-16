Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρή 37χρονη Ιταλίδα σε τροχαίο λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της – Είχε πάει στο νησί για το bachelorette πάρτι της

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Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι στη Μύκονο για τη Σάρα Τσεκαντίνι, την 37χρονη Ιταλίδα από την Τοσκάνη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα ενώ βρισκόταν στο νησί για το bachelorette πάρτι της, λίγες ημέρες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Στο ίδιο δυστύχημα τραυματίστηκε σοβαρά μία φίλη της, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρει το Il Messaggero.

Είχε ταξιδέψει στη Μύκονο για το bachelorette της

Η 37χρονη είχε φτάσει στη Μύκονο μαζί με φίλες της προκειμένου να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο της. Οι στιγμές χαράς, ωστόσο, μετατράπηκαν σε τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Η Τσεκαντίνι επρόκειτο να παντρευτεί το προσεχές Σάββατο.

Εργαζόταν επί χρόνια στην Prada

Η 37χρονη καταγόταν από την περιοχή του Αρέτσο στην Τοσκάνη και εργαζόταν επί σειρά ετών στην Prada, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βαλβίνια.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η διοίκηση του εργοστασίου αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του σε ένδειξη πένθους μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της.

Ήταν μητέρα ενός μικρού παιδιού

Η Σάρα Τσεκαντίνι ζούσε στην επαρχία του Αρέτσο μαζί με τον σύντροφό της και ήταν μητέρα μιας μικρής κόρης.

Ο αιφνίδιος θάνατός της, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον γάμο της, έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία της Τοσκάνης όσο και στους οικείους της.

Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Η κοινότητά μας είναι συγκλονισμένη»

«Η κοινότητά μας είναι συγκλονισμένη από τον τραγικό θάνατο της Σάρα Τσεκαντίνι, θύματος τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ελλάδα λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σαν Τζοβάνι Βαλντάρνο.

«Πρόκειται για μια είδηση που προκάλεσε σοκ και θλίψη σε ολόκληρη την περιοχή του Βαλντάρνο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι τοπικές αρχές περιέγραψαν τη Σάρα ως «μια νέα γυναίκα, επαγγελματία ιδιαίτερα αγαπητή και άξια σεβασμού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ερχόμενο Σάββατο επρόκειτο να παντρευτεί τον σύντροφό της, Λούκα Μπουτζιάλι.

«Ολόκληρη η κοινότητα του Σαν Τζοβάνι Βαλντάρνο στέκεται με αγάπη και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια της Σάρα, στη μικρή της κόρη, στον Λούκα και σε όλους τους αγαπημένους τους, συμμεριζόμενη έναν πόνο που έχει σημαδέψει βαθιά τον τόπο μας», καταλήγει η ανακοίνωση.