Δράμα: Με 7 μαχαιριές σκότωσε την 45χρονη σύζυγό του ο αστυνομικός – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 45χρονης αστυνομικού, η οποία δολοφονήθηκε από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της στο σπίτι τους στη Δράμα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 45χρονη δέχθηκε επτά μαχαιριές στην πλάτη και τα πλευρά. Η μία μαχαιριά τρύπησε την καρδιά της, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονές της και γειτονικούς ιστούς. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, δεν προκύπτουν κακώσεις που να παραπέμπουν σε μεταλλικό αντικείμενο.

Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 50χρονος δράστης ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών ενώ δεν φαίνεται να προηγήθηκε πάλη με την 45χρονη.

Όσον αφορά τον 50χρονο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως έφερε ένα τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο.

Περαιτέρω απαντήσεις αναμένεται να δώσει η τοξικολογική εξέταση.

«Πάει το παιδί μου» – Ο σπαρακτικός θρήνος της μητέρας της δολοφονημένης Αντιγόνης

Τραγική φιγούρα στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, είναι η μητέρα της άτυχης γυναίκας. Η μητέρα της Αντιγόνης δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως έχασε το παιδί της. Ο πόνος της είναι ανείπωτος .Τα συναισθήματα δεν «χωρούν» σε λέξεις. Τα λόγια της συγκλονίζουν και είναι σπαρακτικά, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με δημοσιογράφο της εκπομπής «Αποκαλύψεις».

Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της Αντιγόνης

«Πάει το παιδί μου. Αχ, Αχ δεν μπορώ. Δε μπορώ κορίτσι μου να μιλήσω. Δεν μπορώ». Η καρδιά της είναι σπασμένη σε χίλια κομμάτια. Δυσκολεύεται να αρθρώσει τις λέξεις. Τι να πει άλλωστε…

Υπενθυμίζεται πως δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο δράστης είχε απειλήσει την εν διαστάσει σύζυγό του με γεμάτο όπλο, περιστατικό που δεν καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ μόλις την δολοφόνησε αυτοκτόνησε και ο ίδιος.

Τι λέει μία από τις δύο επιστήθιες φίλες της

Η Αντιγόνη σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώριζαν καλά ήταν ένας άνθρωπος φιλήσυχος, αλλά αρκετά εξωστρεφής με βαθιά ενσυναίσθηση και θετικότητα προς τους συνανθρώπους της.

Η Αντιγόνη είχε δύο επιστήθιες φίλες, οι οποίες είναι συντετριμμένες από την απώλειά της . Η μία από αυτές, μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», και με πολλή μεγάλη συγκίνηση, περιέγραψε τα εξής:

«Η Αντιγόνη ήταν αρκετά εξωστρεφής και ανοιχτή. Μας είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρχαν εντάσεις. Η ίδια ήταν μία ήσυχη κοπέλα δεν είχε πειράξει κανέναν. Έλεγε τα προβλήματά της και προσπαθούσε να βρει λύσεις. Και όλα αυτά λόγω της ενσυναίσθησης που είχε και της βαθιάς προσπάθειας που κατέβαλλε να βρει λύσεις θετικές για όλους».

Η Μαρτυρία του Προπονητή

Σε δηλώσεις του, ο προπονητής και γυμναστής του 50χρονου, αναφέρθηκε στη σχέση του ζευγαριού, αλλά και στην εικόνα που είχε για εκείνους το τελευταίο διάστημα.

Όπως επεσήμανε, ο 50χρονος δεν επισκεπτόταν συχνά το γυμναστήριο πρόσφατα, ενώ ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κανένα πρόβλημα στη σχέση τους. Γνώριζε την Αντιγόνη και είχε την εντύπωση πως επρόκειτο για ένα αγαπημένο ζευγάρι, που τα πήγαινε καλά.

«Όσο διάστημα τους ήξερα, από αυτό που βλέπαμε τουλάχιστον, ήταν καλά μεταξύ τους. Δεν ερχόταν μαζί για προπόνηση. Κατά βάση ερχόταν ο Θ… αλλά είχε πάρα πολύ καιρό να έρθει. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο, ερχόταν πάρα πολύ σπάνια, πολύ παροδικά. Δεν έβλεπα να τον απασχολεί κάτι. Είχε τους δικούς του ρυθμούς.

Την Αντιγόνη είχα να την δω πάρα πολλά χρόνια. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν, δεν είχαν ποτέ τίποτα. Ίσα ίσα, ήταν μια χαρά ζευγάρι. Η Αντιγόνη ήταν ήρεμος άνθρωπος, πράος. Ούτε ο Θ… είχε δείγματα νευρικότητας καθόλου, ούτε στο αθλητικό του κομμάτι· ίσα ίσα που ήταν πολύ βοηθητικός».

«Την απείλησε με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, πριν από δύο εβδομάδες»

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του θείου της 45χρονης. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, πριν από δύο εβδομάδες, ο δράστης την είχε απειλήσει με γεμάτο όπλο, την ώρα που κοιμόταν. Η 45χρονη δεν κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές και πήγε στην αδελφή της για να μείνει.

Ο θείος της 45χρονης προέτρεψε όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία να το καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές.

«Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν»

Σύμφωνα με τον θείο της δέχθηκε τα μοιραία χτυπήματα ενώ κοιμόταν. «Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν», είπε χαρακτηριστικά. «Προτού δύο εβδομάδες, επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ κοιμόταν με το πιστόλι γεμάτο και την απείλησε. Η ανιψιά μου έφυγε άρον-άρον και έτρεξε και πήγε στην αδελφή της», τόνισε ο συγγενής της γυναίκας και πρόσθεσε: «Έπρεπε να πάει στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία».

«Οι γυναίκες να τα καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε, τα κοπρόσκυλα», κατέληξε στις δηλώσεις του.

Δείτε το βίντεο από την ιστοσελίδα voria.gr:

«Μου είχε πει “είμαι χαρούμενη που έφυγε από το σπίτι”», λέει γιατρός της 45χρονης

Η 45χρονη είχε ζητήσει από τον 50χρονο δράστη και αυτόχειρα να χωρίσουν, αλλά εκείνος δεν το δεχόταν. Το ζευγάρι των αστυνομικών ήταν σε διάσταση εδώ και έξι μήνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε ζητήσει και δύο φορές απόσπαση εκτός Δράμας.

Μία φυσικοθεραπεύτρια, όπου έκανε θεραπείες η 45χρονη τον περασμένο μήνα, αποκαλύπτει ότι η γυναίκα ήταν χαρούμενη και ήρεμη που έφυγε από το σπίτι τους ο 50χρονος.

«Εγώ είμαι φυσικοθεραπεύτρια και ερχόταν εκεί που δουλεύω ως ασθενής, 10 συνεδρίες έκανε. Μου είχε πει “είμαι χαρούμενη, ήρεμη που έφυγε από το σπίτι”. Αυτό έγινε 21 Μαΐου. Μου είχε πει ότι ξεκίνησε και ψυχολόγο μέσω skype. Δεν μου ανέφερε για κακοποίηση», τόνισε η γιατρός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Λέω “τον φοβάσαι;”. Λέει “όχι δεν θα μου κάνει κακό”. Ήταν σίγουρη ότι δεν θα της κάνει ποτέ κακό. Έψαχνε κάποιον να μιλήσει, αυτό κατάλαβα», πρόσθεσε η ίδια.

Όπως αναφέρει η φυσικοθεραπεύτρια, η γυναίκα ήθελε να χωρίσει απ’ όταν το κορίτσι τους ήταν 40 ημερών, «δηλαδή 20 χρόνια δεν ήταν καλά. Έμεινε έγκυος και παντρεύτηκαν. Αυτή πήγαινε ψυχολόγο και λέει, “βρήκα τη δύναμη να φύγω”. Βρήκε την δύναμη αλλά δεν την άφηνε. Θα βγαίναμε για καφέ αλλά δεν προλάβαμε. Λέω “θα ξανακάνεις τη ζωή σου” μου λέει “δεν με ενδιαφέρει, απλά θέλω να είμαι ήρεμη“. Δηλαδή δεν είχε σκοπό και να χωρίσει να κάνει σχέση απ’ ότι κατάλαβα», τόνισε.

Μάρτυρες περιγράφουν την 45χρονη, που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ως μία γλυκιά και ήσυχη γυναίκα.