Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Πάει το παιδί μου» – Ο σπαρακτικός θρήνος της μητέρας της δολοφονημένης Αντιγόνης

Τραγική φιγούρα στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, όπου η 45χρονη Αντιγόνη, δολοφονήθηκε από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, με ειδεχθή τρόπο με μαχαιριές στο σώμα της την ώρα που ο 16χρονος γιος τους βρισκόταν στον επάνω όροφο, είναι η μητέρα της άτυχης γυναίκας.

Η μητέρα της Αντιγόνης η οποία δεν μπορεί ακόμη και αυτή τη στιγμή να συνειδητοποιήσει, πως έχασε το παιδί της. Ο πόνος της είναι ανείπωτος .Τα συναισθήματα δεν «χωρούν» σε λέξεις. Τα λόγια της συγκλονίζουν και είναι σπαρακτικά, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με δημοσιογράφο της εκπομπής «Αποκαλύψεις».

Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της Αντιγόνης

«Πάει το παιδί μου. Αχ, Αχ δεν μπορώ. Δε μπορώ κορίτσι μου να μιλήσω. Δεν μπορώ». Η καρδιά της είναι σπασμένη σε χίλια κομμάτια. Δυσκολεύεται να αρθρώσει τις λέξεις. Τι να πει άλλωστε…

Υπενθυμίζεται πως δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο δράστης είχε απειλήσει την εν διαστάσει σύζυγό του με γεμάτο όπλο, περιστατικό που δεν καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ μόλις την δολοφόνησε αυτοκτόνησε και ο ίδιος.

Τι λέει μία από τις δύο επιστήθιες φίλες της

Η Αντιγόνη σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώριζαν καλά ήταν ένας άνθρωπος φιλήσυχος, αλλά αρκετά εξωστρεφής με βαθιά ενσυναίσθηση και θετικότητα προς τους συνανθρώπους της.

Η Αντιγόνη είχε δύο επιστήθιες φίλες, οι οποίες είναι συντετριμμένες από την απώλειά της . Η μία από αυτές, μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», και με πολλή μεγάλη συγκίνηση, περιέγραψε τα εξής:

«Η Αντιγόνη ήταν αρκετά εξωστρεφής και ανοιχτή. Μας είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρχαν εντάσεις. Η ίδια ήταν μία ήσυχη κοπέλα δεν είχε πειράξει κανέναν. Έλεγε τα προβλήματά της και προσπαθούσε να βρει λύσεις. Και όλα αυτά λόγω της ενσυναίσθησης που είχε και της βαθιάς προσπάθειας που κατέβαλλε να βρει λύσεις θετικές για όλους».

Η Μαρτυρία του Προπονητή

Σε δηλώσεις του, ο προπονητής και γυμναστής του 50χρονου, αναφέρθηκε στη σχέση του ζευγαριού, αλλά και στην εικόνα που είχε για εκείνους το τελευταίο διάστημα.

Όπως επεσήμανε, ο 50χρονος δεν επισκεπτόταν συχνά το γυμναστήριο πρόσφατα, ενώ ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κανένα πρόβλημα στη σχέση τους. Γνώριζε την Αντιγόνη και είχε την εντύπωση πως επρόκειτο για ένα αγαπημένο ζευγάρι, που τα πήγαινε καλά.

«Όσο διάστημα τους ήξερα, από αυτό που βλέπαμε τουλάχιστον, ήταν καλά μεταξύ τους. Δεν ερχόταν μαζί για προπόνηση. Κατά βάση ερχόταν ο Θ… αλλά είχε πάρα πολύ καιρό να έρθει. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο, ερχόταν πάρα πολύ σπάνια, πολύ παροδικά. Δεν έβλεπα να τον απασχολεί κάτι. Είχε τους δικούς του ρυθμούς.

Την Αντιγόνη είχα να την δω πάρα πολλά χρόνια. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν, δεν είχαν ποτέ τίποτα. Ίσα ίσα, ήταν μια χαρά ζευγάρι. Η Αντιγόνη ήταν ήρεμος άνθρωπος, πράος. Ούτε ο Θ… είχε δείγματα νευρικότητας καθόλου, ούτε στο αθλητικό του κομμάτι· ίσα ίσα που ήταν πολύ βοηθητικός».